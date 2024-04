Rețeta smoothie-ului „Oat-Zempic”

Smoothie-ul „oat-zempic” este extrem de simplu de preparat, necesitând doar câteva ingrediente accesibile:

240 ml apă

45 g ovăz

Un vârf de scorțișoară

Un strop de lime

Toate aceste ingrediente sunt amestecate împreună, rezultând o băutură ușor de realizat, care a capturat imaginația celor ce doresc să piardă în greutate.

„Sucul de lime ar oferi o cantitate mică de vitamina C, care susține funcția imunitară normală; în timp ce scorțișoara este cunoscută pentru efectele antiinflamatoare și pentru că ajută la scăderea zahărului din sânge - deși doza folosită în studii este mai mare”, a spus Carrie Ruxton, dietician independent.

Băutura este virală pe TikTok

Pe TikTok, utilizatorii au raportat rezultate impresionante, cum ar fi pierderea a 4 kg în trei săptămâni și chiar 1,8 kilograme în aproximativ o săptămână. Aceste afirmații au stârnit interesul și curiozitatea a milioane de oameni, transformând „oat-zempic” într-un fenomen online.

În ciuda popularității sale, specialiștii în nutriție sunt sceptici în privința eficacității reale a smoothie-ului. Conform lor, o pierdere în greutate sigură și sănătoasă ar trebui să fie de aproximativ 1 kg pe săptămână, ceea ce contrastează semnificativ cu rezultatele raportate de utilizatorii TikTok. Experții sugerează că efectele ar putea fi mai degrabă rezultatul altor modificări dietetice, cum ar fi postul intermitent, decât al consumului de „oat-zempic”.

Beneficiile nutritive ale ovăzului

Indiferent de controversa legată de pierderea în greutate, ovăzul este recunoscut pentru beneficiile sale nutritive. Este o sursă excelentă de fibre, care ajută la reglarea digestiei, și oferă o cantitate importantă de minerale esențiale. În plus, adaosul de scorțișoară și lime nu doar că îmbunătățește gustul băuturii, dar aduce și propriile beneficii. Scorțișoara este apreciată pentru proprietățile sale antiinflamatoare și de stabilizare a nivelului zahărului din sânge, în timp ce lime-ul adaugă un plus de vitamina C, esențială pentru funcționarea optimă a sistemului imunitar.

Deși „oat-zempic” s-a dovedit a fi o tendință virală pe TikTok, eficacitatea sa reală în pierderea rapidă în greutate rămâne sub semnul întrebării. Totuși, beneficiile consumului de ovăz sunt indiscutabile, iar adăugarea acestui smoothie în dieta zilnică poate fi o modalitate delicioasă de a încorpora mai multe fibre și nutrienți.