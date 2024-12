Potrivit telespectatorilor, probleme au fost pentru abonații Orange și RDS din București și Ilfov. Aceștia spun că au sunat la cele două companii de televiziune, însă, nu au primit niciun răspuns.

Jurnaliștii REALITATEA PLUS au încercat să ia legătura cu reprezentanții ORANGE ȘI RDS, însă, până la această oră nu am primit nicio explicație din partea lor.

Într-o intervenție telefonică, realizatoarea Saviana Russu, aflată într-o ediție specială de seară în momentul întreruperilor, a relatat că problemele i-au fose sesizate de mai mulți telespectatori din diverse colțuri ale țării, din Sibiu, Ilfov sau București. Aceștia au precizat că au sunt la furnizorii de cablu, dar nu au primit niciun răspuns.

"La ora 22:00 am făcut vârful zilei ca audiență, de altfel Realitatea Plus a înregistrat și sâmbăta, pe parcursul întregii zile, o audiență foarte mare. La ora 23:30 de minute am început să spun pe post informația legată de întreruperea emisiei și să-iliniștesc pe telespectatori, să le spun că problema nu este de la noi și să stea liniștiți.", a declarat Saviana Russu.