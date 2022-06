Președintele Klaus Iohannis a anunțat că România și-a atins toate obiectivele în cadrul summitului NATO de la Madrid, organizat în plin război în Ucraina, declanșat de Rusia condusă de Putin pe 24 februarie.

„Am terminat prima sesiune a Summitului NATO şi iată deja avem ştiri foarte importante pentru naţiune, cum se spune. A fost o reniune cu o profundă însemnătate pentru Alianţă, dar şi pentru România. Punctul central a fost invazia Rusiei pe teritoriul Ucrainei. Am adoptat decizii de importanţă majoră, împreună cu ceilalţi aliaţi. Am decis consolidarea sprijinului pentru Ucraina, prin adoptarea unui pachet de măsuri de asistenţă. Am adoptat un nou Concept Strategic al NATO pentru următorii 10 ani.

România a fost primul stat aliat care a susţinut necesitatea unui nou document pragmatic aliat şi iată că astăzi acest nou document a fost aprobat.

E un demers absolut necesar pe care l-am solicitat noi insistent în toate discuţiile la NATO, dar şi Alianţi. Am hotărât un cadru care să răspundă eficient tuturor ameninţărilor. Am decis intensificarea sprijinului pentru parteneri, deci inclusiv pentru Republica Moldova şi Georgia, cei mai expuși.

Toate aceste decizii răspund unei solicitări majore făcută de noi, de România”, a anunțat Klaus Iohannis.

„Acest Summit reprezintă una din cele mai semnificate reuniuni aliate din ultimii ani în ceea ce priveşte rezultatele pentru România. Toate obiectivele pe care ni le-am propus au fost atinse şi rezolvate în sensul solicitat şi sperat de noi. Acesta este rezultatul unei munci în echipă, o muncă pentru care vreau să adresez mulţumiri tuturor celor implicaţi.

În ceea ce priveşte Conceptul Strategic, este puternic ancorat în realitate. Rusia e definită ca principală ameninţare la securitatea nord-atlantice. Mai mult, am reuşit să avem, o reconfirmare puternică a importanţei strategice a Mării Negre pentru securitatea euroatlantică. Pentru prima dată Marea Neagră e menţionată într-un Concept Stategic al NATO”, a mai precizat Klaus Iohannis, prezent la summitul NATO de la Madrid.

Președintele Klaus Iohannis participă la summitul crucial NATO de la Madrid, organizat între 28 și 30 iunie 2022, în timpul războiului din Ucraina. Este prima reuniune a Alianței în care se decide consolidarea Flancului Estic, inclusiv în România, cu trupe de militari, și includerea Mării Negre în strategia NATO.

Klaus Iohannis a discutat cu președintele SUA - Joe Biden, în marja summitului NATO de la Madrid, despre creșterea prezenței americane și NATO în România și în regiune.