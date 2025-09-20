În ceea ce privește renunțarea la plafonarea prețurilor la alimentele de bază, liderul UDMR a spus, într-un interviu la un post TV, că „a fost o discuție în Guvern, dar în coaliție nu s-a luat nicio decizie”. UDMR propune păstrarea actualului plafon.

„Oamenii trebuie să simtă că sunt protejați. (…) Poziția noastră este că trebuie să păstrăm pentru cel puțin alte șase luni de zile această plafonare”, a spus Kelemen Hunor, avertizând că este posibil ca inflația să crească în următoarele luni.

El a vorbit și despre relațiile dintre partenerii din coaliție vorbind despre presiune și amenințările cu demisia și cu plecarea din Guvern.

„Da, se simte”, a mai spus Kelemen Hunor despre faptul că PSD ezită să ia unele decizii radicale deoarece taberele social-democrate se pregătesc pentru alegerile din interiorul partidului.

Kelemen Hunor a fost întrebat și despre contrele dintre fostul ministru de Finanțe, Marcel Boloș, și fostul premier Marcel Ciolacu.

„Nu eram în coaliție, nu am fost la discuție . (…) Nu sunt calificat să fac o relație directă între gaura din buget, mare, și un organ genital”, a precizat președintele UDMR.