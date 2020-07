Iohannis, apel către politicieni: ,,Este momentul să ne concentrăm pe soluții necesare. Legislația este slabă.”

,,Astăzi este o zi tristă, avem un număr record de persoane găsite pozitive cu noul coronavirus, peste 550. Suntem, din martie, în plină epidemie și până acum câteva săptămâni, lucrurile au mers destul de bine. Am trecut prin starea de urgență în care am luat măsuri dure și am reușit să ținem evoluția sub control. Din păcate, lucrurile nu au evoluat așa cum ne-am fi dorit. Răspunderea în acest moment este partajată între autorități și cetățeni. A fost o perioadă foarte dificilă și ar fi foarte păcat să dăm cu piciorul la rezulatele de până acum. Măsurile sunt foarte simple: masca, distanța și spălat pe mâini”, a declarat șeful statului.

Iohannis a spus că ,,nu este momentul să disperăm, dar nici să lăsăm garda jos” și a cerut responsabilitate și din partea politicienilor.

,,Trebuie să fim foarte atenți la ce ne spun unii și alții. În loc să fim toți de aceeași parte, politicienii să sprijine guvernul să îi convingem pe cetățeni că e o treabă serioasă, unii exploateaza pandemia. Suntem într-o situație foarte complicată. Este momentul să lăsăm divergențele politice deoparte și să ne concentrăm pe soluții necesare. Solicit Parlamentului să ia în dezbatere în regim de urgență legea privind carantina, pentru a reda autorităților acest instrument (...). Împreună am parcurs relativ bine perioada până acum, haideți să facem un efort să continuăm! Este în joc viața noastră și a celor dragi. Nu vorbim de politică, de opțiuni personale, ci de o boală care a rămas în societate. Să nu ne imaginăm că virusul dispare de azi pe mâine dacă cineva dă o lege. Virusul nu ține cont de granițe sau de abordări pur administrative. Noi avem cel mai bun instrument să ne protejăm - conștiința noastră.”, a spus șeful statului.

,,Acum se impune accelerarea procedurilor parlamentare pentru a avea legea în vigoare. Legislația pe care am găsit-o este slabă, așa a fost ea gândită. Nu are rost să căutăm să vedem cine a făcut-o slabă, ci să găsim soluții pentru a face o legislație modernă, aplicabilă și constituțională”, a subliniat Iohannis.

Despre deciziile CCR, șeful statului a spus că ,,sunt obligatorii, precum și respectarea Constituției și a legii.”