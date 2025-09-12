Ingredientul secret care menține gogoșarii murați crocanți. Cea mai bună rețetă de murături

Gogoșari în oțet fără fierbere
Această rețetă de murături este ideală pentru a pregăti cele mai bune murături. Iată ce ingredient secret trebuie să adaugi pentru a menține gogoșarii crocanți.

Ingrediente:

Pentru aproximativ 2-3 kg de gogoșari, vei avea nevoie de:

  • 2-3 kg gogoșari proaspeți, fermi și colorați
  • 2-3 litri apă
  • 100 g sare grunjoasă
  • 100 ml oțet (10%)
  • 5-6 căței usturoi, zdrobiți
  • 1 lingură zahăr
  • 2-3 foi de dafin
  • 1 linguriță boabe de piper
  • Frunze de hrean sau viță de vie (opțional, pentru extra crocanță)

Ingredientul secret: un pic de zahăr și frunza de hrean – zahărul echilibrează aciditatea și dă savoare, iar frunza de hrean ajută gogoșarii să rămână crocanți și să-și păstreze culoarea.

Pași pentru gogoșari murați perfect crocanți

  1. Spală și curăță gogoșarii – Taie codițele și scoate semințele, păstrând aripioarele intacte pentru un aspect estetic.
  2. Pregătește saramura – Într-o oală mare, pune apă, sare, zahăr și oțet și adu la punctul de fierbere, amestecând până se dizolvă complet sarea și zahărul.
  3. Pune în borcane usturoiul zdrobit, frunza de dafin, boabele de piper și frunza de hrean.
  4. Așază gogoșarii în borcane – Pune gogoșarii vertical sau așezați compact pentru a ocupa cât mai puțin spațiu.
  5. Toarnă saramura fierbinte – Asigură-te că gogoșarii sunt complet acoperiți. Lasă borcanele să respire câteva minute, apoi închide-le ermetic.
  6. Lăsați să se răcească și depozitați – Pune borcanele la loc răcoros și întunecat. Gogoșarii vor fi murați și crocanți după aproximativ 2-3 săptămâni.

