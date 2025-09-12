Noi detalii ies la iveală despre legăturile politice ale conducerii Elcen care ar fi luat șpagă pentru licitații trucate, după cum susțin procurorii DNA. Jurnalistul Mihai Belu dezvăluie faptul că cei doi șefi anchetați ai companiei care asigură căldura în casele din București au conexiuni la vârf. Directorul comercial, Andrei Zamfiroi, are legături suspecte cu mai mulți politicieni controversați. O firmă de-a lui ar fi împărțit sediul cu locuința vice-președintelui ANCOM, Pavel Popescu. Acesta a transmis că asocierea sa cu Zamfiroi este "o dezinformare gravă și reprezintă o campanie obsesivă împotriva sa."