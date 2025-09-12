Ingrediente:
Pentru aproximativ 2-3 kg de gogoșari, vei avea nevoie de:
- 2-3 kg gogoșari proaspeți, fermi și colorați
- 2-3 litri apă
- 100 g sare grunjoasă
- 100 ml oțet (10%)
- 5-6 căței usturoi, zdrobiți
- 1 lingură zahăr
- 2-3 foi de dafin
- 1 linguriță boabe de piper
- Frunze de hrean sau viță de vie (opțional, pentru extra crocanță)
Ingredientul secret: un pic de zahăr și frunza de hrean – zahărul echilibrează aciditatea și dă savoare, iar frunza de hrean ajută gogoșarii să rămână crocanți și să-și păstreze culoarea.
Pași pentru gogoșari murați perfect crocanți
- Spală și curăță gogoșarii – Taie codițele și scoate semințele, păstrând aripioarele intacte pentru un aspect estetic.
- Pregătește saramura – Într-o oală mare, pune apă, sare, zahăr și oțet și adu la punctul de fierbere, amestecând până se dizolvă complet sarea și zahărul.
- Pune în borcane usturoiul zdrobit, frunza de dafin, boabele de piper și frunza de hrean.
- Așază gogoșarii în borcane – Pune gogoșarii vertical sau așezați compact pentru a ocupa cât mai puțin spațiu.
- Toarnă saramura fierbinte – Asigură-te că gogoșarii sunt complet acoperiți. Lasă borcanele să respire câteva minute, apoi închide-le ermetic.
- Lăsați să se răcească și depozitați – Pune borcanele la loc răcoros și întunecat. Gogoșarii vor fi murați și crocanți după aproximativ 2-3 săptămâni.