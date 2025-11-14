Mâncarea de fasole este un aliment îndrăgit de toată lumea, însă, uneori poate crea disconfort, deoarece poate produce gaze și implicit balonare, ceea ce nu este foarte confortant.

Pentru a scăpa, însă, de acest disconfort, există un ingredient care te poate scăpa de această neplăcere. Este vorba despre chimen. Aceste semințe fac minuni în acest sens. Astfel că, pe lângă clasica metodă de a arunca prima apă în care s-a fiet fasolea, tot cu scopul de a nu crea balonare, puteți adăuga o jumătate de linguriță de chimen, în oala cu fasole.

Această metodă este folosită în bucătăria orientală și are cu adeavărat rezultate.

Mâncare de fasole, reteta veche

Iată o rețetă de mâncare de fasole, în care puteți pune semințe de chimen și veți constata singuri efectele pe care le are.

Ingrediente:

600 g fasole uscată,

3-4 cepe, 2-3 morcovi,

1 ţelină mică,

1 rădăcină pătrunjel,

2-3 ardei,

3-4 linguri ulei,

1 linguriţă sare,

1 legătură frunze ţelină,

pătrunjel,

1 lingură boia dulce de ardei,

1 lingură pastă de tomate,

jumătate de linguriță de chimen.

Mod de preparare:

Fasolea se alege şi se pune la înmuiat de seara până dimineaţa. A doua zi, se spală în câteva ape şi se pune la fiert. După câteva clocote, se schimbă apa, se umple vasul din nou cu altă apă fierbinte şi se fierbe fasolea împreună cu chimenul până este aproape gata.

Separat, punem la călit, cu apă şi ulei, ceapa, morcovul, ţelina, rădăcina de pătrunjel, ardeiul şi boiaua de ardei, tocate mărunt. După ce s-au înăbuşit, se pun peste fasole şi se fierb la foc domol. După ce totul a fiert bine şi a scăzut, se pune şi pasta de tomate şi se mai dă în câteva clocote. Se opreşte focul şi se pune verdeaţa tocată mărunt.