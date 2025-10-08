Prezența șoarecilor într-o locuință reprezintă un adevărat coșmar, iar combaterea lor poate reprezenta o provocate, mai ales atunci când există în casă copii sau animale de comanie și asta pentru că soluțiile tradiționale cu otravă pot fi extrem de periculoase. Din fericire, există o metodă simplă, ieftină și eficientă care te scapă de musafirii nepoftiți.