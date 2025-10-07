Plante cu efecte demonstrate stiintific

1. Eucaliptul

Eucaliptul contine 1,8-cineol, un compus cu proprietati antiinflamatoare si antiseptice, eficient in afectiunile respiratorii.

Studiile arată că: inhalarea de ulei de eucalipt reduce inflamatia si imbunatateste respiratia la pacientii cu afectiuni respiratorii. De asemenea, studiile arată că uleiul de eucalipt reduce riscul de pneumonie asociata ventilatiei.

Se prepară prin adaugarea 3-4 picaturi de ulei esential de eucalipt intr-un vas cu apa fierbinte si inhaleaza aburii timp de 5-10 minute.

2. Cimbrul

Cimbrul este un antiseptic natural si expectorant excelent, util in tuse, raceala sau congestie nazala.

Studiile arată că inhalarea cu ulei de cimbru reduce simptomele respiratorii la pacientii cu BPOC. Extractul de cimbru reduce inflamatia in celulele bronhiale.

Se fierbe o lingura de cimbru uscat in 1 litru de apa si inspira aburii 10 minute.

3. Musetelul

Musetelul are efect antiinflamator, calmant si cicatrizant pentru mucoasa nazala. Conform studiilor extractul de musetel amelioreaza simptomele rinosinuzitei cronice. Sprayul nazal cu extract de musetel imbunatateste respiratia in rinita alergica. Adauga 2 linguri de flori de musetel intr-un litru de apa clocotita si inspira aburii 10 minute.

4. Menta

Mentolul din menta are efect racoritor si descongestionant instant. Este ideal pentru nas infundat sau sinusuri blocate.

Sedauga 2 linguri de frunze uscate de menta sau 2-3 picaturi de ulei esential intr-un vas cu apa fierbinte.

5. Lavanda

Lavanda calmeaza mucoasele iritate si are efect relaxant. Poate fi combinata cu musetelul sau menta pentru o inhalatie mai blanda. Adauga 1 lingura de flori de lavanda sau 2 picaturi de ulei esential in apa fierbinte si inspira vaporii timp de 10 minute.

sursa: Sfat Naturist