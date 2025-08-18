Inspectoratul de Poliție Județean Călăraşi transmite că o femeie în vârstă de 36 de ani a fost înjunghiată cu un cuţit, în timp ce se afla în incinta unui centru maternal din municipiul Călăraşi, de către fostul concubin, pe fondul unui conflict spontan. După comiterea faptei, bărbatul a plecat, fiind găsit ulterior de către poliţişti la locuinţa sa.

Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale l-au prezentat pe bărbat, în baza probelor administrate în caz, procurorului criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi, care a dispus reţinerea acestuia pentru 24 de ore, pentru tentativă la omor, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.

Luni, acesta a fost prezentat Tribunalului Călăraşi, care a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi.