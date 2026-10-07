Incendiu uriaș în Baia Mare. Mai multe locuințe improvizate au fost cuprinse de flăcări

Pompierii din Baia Mare intervin miercuri dimineață pentru stingerea unui incendiu de proporții izbucnit în zona Craica. Flăcările au cuprins mai multe locuințe improvizate, pe o suprafață de peste 500 de metri pătrați, iar intervenția este îngreunată de cantitatea mare de materiale combustibile și de vântul puternic. Potrivit ISU Maramureș, până la momentul transmiterii informațiilor nu au fost raportate victime.
Incendiu violent în zona Craica din Baia Mare
Alarma s-a dat în jurul orei 04:00, când pompierii militari au fost solicitați să intervină pe strada Păltinișului, în zona Craica din municipiul Baia Mare.
La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta cu violență și cuprinsese deja mai multe locuințe improvizate. Suprafața afectată era de peste 500 de metri pătrați.
Flăcările s-au propagat rapid, iar situația a fost complicată de condițiile din zona afectată.
Materialele combustibile și vântul îngreunează intervenția
Pompierii au întâmpinat dificultăți importante în încercarea de a limita incendiul. În apropierea locuințelor improvizate se află o cantitate mare de materiale combustibile, care se aprind ușor și favorizează extinderea focului.
La problemele create de materialele depozitate în zonă s-a adăugat și vântul puternic. Rafalele au favorizat propagarea flăcărilor și au făcut intervenția mai dificilă.
Din acest motiv, pompierii au fost nevoiți să mobilizeze un număr important de forțe și mijloace pentru a limita incendiul și pentru a proteja construcțiile din apropiere.
Zeci de pompieri și numeroase autospeciale, mobilizate
Pentru gestionarea situației de urgență au fost trimise în teren forțe numeroase.
Intervenția a inclus:
- două autospeciale de primă intervenție și comandă;
- șapte autospeciale de stingere cu apă și spumă;
- două echipaje de prim ajutor SMURD;
- trei cisterne pentru alimentarea cu apă;
- două utilaje de intervenție ale Primăriei Baia Mare;
- o autospecială de stingere solicitată în sprijin de la SPSU Aramis Invest.
Mobilizarea amplă a resurselor a fost necesară pentru ca incendiul să poată fi atacat simultan din mai multe direcții.
Pompierii luptă pe trei sectoare de intervenție
La momentul transmiterii informațiilor, operațiunea de stingere era împărțită în trei sectoare de intervenție.
Echipajele acționează pentru localizarea și lichidarea tuturor focarelor, dar și pentru împiedicarea extinderii incendiului către alte construcții aflate în apropiere.
Misiunea este cu atât mai dificilă cu cât materialele combustibile existente în zonă pot întreține arderea și pot favoriza apariția sau reaprinderea unor focare.
Nu au fost raportate victime
Potrivit ISU Maramureș, până la momentul transmiterii informațiilor nu au fost înregistrate victime în urma incendiului.
Intervenția pompierilor continuă pentru stingerea completă a focarelor și pentru limitarea efectelor incendiului. Cauza izbucnirii focului și valoarea eventualelor pagube nu au fost precizate în informațiile transmise până la acest moment.