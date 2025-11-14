„Fiecare ne-am spus punctele de vedere, dar nu am ajuns la o soluție care să fie agreată de ambele părți și nici nu ne-am apropiat de o variantă care să pară că duce la o formulă în care să ajungem la un numitor comun.

O pensie cu care astăzi se iese în magistratură, medie, este aproape 5.000 de euro. Gândiți-vă că o pensie medie în România este 550-600 de euro astăzi. Adică este o diferență foarte mare între pensia medie și pensia din magistratură.

Dacă s-ar aplica ce am propus, ar fi 70% din ultimul salariu, deci ar fi aproximativ 3.500 de euro net, la care se aplică CASS-ul de 10%, care se aplică la toți cei care au pensii mai mari de 3.000 de euro prin acea diferență. Asta ar însemna că ar mai scădea încă 300 de euro, deci 3.200 de euro net pe lună.”, a declarat Ilie Bolojan.