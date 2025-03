”Când am ieşit de la Consiliu, m-au informat colegii despre această chestiune. În afară de precizările făcute de Ministerul de Externe nu am alte chestiuni de comentat”, a declarat, joi seară, preşedintele interimar Ilie Bolojan, întrebat ce informaţii are cu privire la amânarea intrării României în Programul Viza Waiver.

Bolojan a precizat că se vor oferi informaţii concrete până la finalul lunii martie.

”Cred că în perioada următoare, până la finalul acestei luni, când există acest termen, vom avea o comunicare comună a celor implicaţi, în aşa fel încât să se arate data de la care se va intra, practic, în vigoare”, a mai declarat preşedintele interimar.

Administraţia Trump discută o posibilă amânare a programului Visa Waiver în cazul României, în contextul în care noul preşedinte american se concentrează pe combaterea migraţiei şi întărirea graniţelor SUA. Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, a transmis, însă, joi, că nu există nicio comunicare oficială privind modificarea datei iniţiale de intrare efectivă în Programul Visa Waiver. Vizele turistice pentru America ar trebui eliminate ”în jurul datei de 31 martie”.