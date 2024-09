Cheltuiește cu intenție

Un alt principiu de viață minimalist care ajută mult este acela de a cheltui banii cu intenție. Asta nu înseamnă că trebuie să fii extrem de strict sau să te lipsești de micile plăceri, ci doar să fii mai conștient de ceea ce cumpăr. Înainte de a face o achiziție, mă întreb dacă am cu adevărat nevoie de acel lucru sau dacă este doar o dorința trecătoare. În timp, am observat că fac alegeri mai bune și îmi cheltuiesc banii pe lucruri care aduc valoare reală vieții mele, lucru de care sunt extrem de mândră.

Nu cumpără o “problema”

Așa cum am spus anterior, am mult mai multă grijă în ceea ce privește locul în care merg banii mei. În continuare, am ales să nu mai cumpăr “probleme”, și anume lucruri pentru care trebuie să muncesc în continuare pentru a le folosi. De exemplu, nu mai cumpăr bluze care îmi sunt strâmte, doar pe ideea că “o să slăbesc cândva”. În același sens, nu mai cumpăr nici lucruri care par că au doar “un mic defect”, pe care “îl pot repara mai târziu”, chiar dacă sunt reduse. Știu deja că acele lucruri sfârșesc nefolosite, acumulând praf.

Astfel, aleg să cumpăr doar lucruri de care mă pot bucură imediat, iar acest obicei îmi face viață mai ușoară și mai frumoasă.

Învață să spui „nu”

Una dintre cele mai mari lecții pe care le-am învățat din minimalism este artă de a spune „nu”. Deseori, acceptăm prea multe angajamente sau activități care ne consumă timpul și energia. Am început să devin mai selectivă în ceea ce fac și cu cine îmi petrec timpul. A învață să spun „nu” cu politețe, dar ferm, mi-a permis să am mai mult timp pentru mine și pentru lucrurile care contează cu adevărat.

Apreciază mai mult simplitatea

Am realizat cât de mult îmi complic inutil viață, dorind mereu mai mult și alergând în toate direcțiile. Stilul de viață minimalist m-a învățat să apreciez mai mult lucrurile simple, precum o cafea bună, savurată în liniște, un apus de soare sau o carte care mă captivează. Există momente în care chiar nu ai nevoie de multe pentru a fi fericit, iar eu am ales să îmi permit să mă bucur mai mult de acestea.

„Detoxifierea” digitală

Este firesc să simți că ești în urmă, că nu faci destule și că nu ai acumulat tot ceea ce îți dorești atunci când ești înconjurată de informație la fiecare pas. Reclame, social media și fotografii perfecte din viață influencerilor – toate acestea te pot face să alergi și mai mult după posesii. Cu toate acestea, de cele mai multe ori este vorba doar despre un impuls de moment, impuls care poate fi evitat atunci când știi să iei o pauză de la social media și să te bucuri de un detox digital și de un timp petrecut în liniște, cu gândurile tale.

