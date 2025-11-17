Horoscopul zilei: luni, 17 noiembrie 2025. Un început de săptămână plin de surprize pentru câteva zodii

Ziua de luni aduce începuturi promițătoare pentru câteva zodii. Vezi cum va fi ziua ta, conform astrologiei!

Berbec

Iubire - Vă simțiți bine în activități de grup, creative. Optați pentru distracție și relaxare.

Sănătate - Explorarea oportunităților profesionale vă menține ocupat. Nu aveți timp să vă îngrijoreze micile probleme.

Bani - Discutați cu colegii ideile noi, pentru a vedea cum le puteți aplica în cadrul profesional.

Taur

Iubire - Puteţi opta să vedeţi un film romantic alături de o persoană inspirat aleasă.

Sănătate - Dacă lăsaţi emoţiile să preia controlul, reacţiile mentale pot fi încetinite. Vă puteţi limpezi gândurile in cadrul familial.

Bani - Nu vă asumaţi riscuri azi. Puneţi preţ pe predictibilitate, stabilitate si siguranţă.

Gemeni

Iubire - Partenerul poate avea probleme de sănătate. Puteți adopta o atitudine optimistă.

Sănătate - Puteți avea unele tulburări digestive. Acestea pot fi rodul nerespectării unor norme de igienă.

Bani - Puteți obține avantaje deosebite prin intermediul celorlalți.

Rac

Iubire - Mergeți în vizită, la o cină chiar, cu revedere restrânsă între prieteni. Atenție la comunicare! Din exces de zel, veți jigni.

Sănătate - Doriți prea repede ca organismul să recunoască rezultatele eforturilor pe care le-ați făcut.

Bani - Acordați mai mult timp detaliilor și prezentării ca estetică și punere în machetă. E important să vindeți proiectele vizual.

Leu

Iubire - Doriți să fiți în centrul atenției. E benefic să începeți ceva nou-un nou mod de abordare a oamenilor, o altă atitudine.

Sănătate - Ar fi bine să faceți mici ieșiri în care să vă încărcați bateriile și să vă relaxați.

Bani - Rezolvați conflicte mai vechi. E moment bun pentru a vă apropia de colaboratori și colegi, dar și de a vă pune bine cu șefii.

Fecioară

Iubire - Apelați la activități care presupun folosirea imaginației. Ascultați-vă copilul interior.

Sănătate - Să stați în fața televizorului este util ca informare, dar să faceți mișcare în timp ce priviți la TV, are dublu efect.

Bani - Aveți tendința să visați cu ochii deschiși și vă deconcentrați rapid.

Balanța 

Iubire - Aveți prea multe idei însă nu vă puteți hotărî. Vă împrăștiați energia cam fără sens dacă nu alegeți compania potrivită.

Sănătate - Regimul de viață haotic sau ritualuri făcute doar parțial, vă pot tensiona și aduce dureri fizice în zona spatelui sau emoționale.

Bani - Vă faceți planuri, notați ideile pe care le vreți îndeplinite și stabiliți limitele bugetului de cheltuieli.

Scorpion 

Iubire - Căutați plăcerea și vă exprimați latura romantică. Primiți tot ce vi se oferă de la cei dragi.

Sănătate - Atenție la vorbele din auzite! Riscați să vă stricați dispoziția pentru lucruri nesemnificative.

Bani - Dificultățile resimțite sunt rezultatul dezechilibrului între responsabilitățile profesionale și cele casnice sau ale limitărilor financiare.

