Berbec

Iubire - Vă simțiți bine în activități de grup, creative. Optați pentru distracție și relaxare.

Sănătate - Explorarea oportunităților profesionale vă menține ocupat. Nu aveți timp să vă îngrijoreze micile probleme.

Bani - Discutați cu colegii ideile noi, pentru a vedea cum le puteți aplica în cadrul profesional.

Taur

Iubire - Puteţi opta să vedeţi un film romantic alături de o persoană inspirat aleasă.

Sănătate - Dacă lăsaţi emoţiile să preia controlul, reacţiile mentale pot fi încetinite. Vă puteţi limpezi gândurile in cadrul familial.

Bani - Nu vă asumaţi riscuri azi. Puneţi preţ pe predictibilitate, stabilitate si siguranţă.

Gemeni

Iubire - Partenerul poate avea probleme de sănătate. Puteți adopta o atitudine optimistă.

Sănătate - Puteți avea unele tulburări digestive. Acestea pot fi rodul nerespectării unor norme de igienă.

Bani - Puteți obține avantaje deosebite prin intermediul celorlalți.

Rac

Iubire - Mergeți în vizită, la o cină chiar, cu revedere restrânsă între prieteni. Atenție la comunicare! Din exces de zel, veți jigni.

Sănătate - Doriți prea repede ca organismul să recunoască rezultatele eforturilor pe care le-ați făcut.

Bani - Acordați mai mult timp detaliilor și prezentării ca estetică și punere în machetă. E important să vindeți proiectele vizual.

Leu

Iubire - Doriți să fiți în centrul atenției. E benefic să începeți ceva nou-un nou mod de abordare a oamenilor, o altă atitudine.

Sănătate - Ar fi bine să faceți mici ieșiri în care să vă încărcați bateriile și să vă relaxați.

Bani - Rezolvați conflicte mai vechi. E moment bun pentru a vă apropia de colaboratori și colegi, dar și de a vă pune bine cu șefii.

Fecioară

Iubire - Apelați la activități care presupun folosirea imaginației. Ascultați-vă copilul interior.

Sănătate - Să stați în fața televizorului este util ca informare, dar să faceți mișcare în timp ce priviți la TV, are dublu efect.

Bani - Aveți tendința să visați cu ochii deschiși și vă deconcentrați rapid.

Balanța

Iubire - Aveți prea multe idei însă nu vă puteți hotărî. Vă împrăștiați energia cam fără sens dacă nu alegeți compania potrivită.

Sănătate - Regimul de viață haotic sau ritualuri făcute doar parțial, vă pot tensiona și aduce dureri fizice în zona spatelui sau emoționale.

Bani - Vă faceți planuri, notați ideile pe care le vreți îndeplinite și stabiliți limitele bugetului de cheltuieli.

Scorpion

Iubire - Căutați plăcerea și vă exprimați latura romantică. Primiți tot ce vi se oferă de la cei dragi.

Sănătate - Atenție la vorbele din auzite! Riscați să vă stricați dispoziția pentru lucruri nesemnificative.

Bani - Dificultățile resimțite sunt rezultatul dezechilibrului între responsabilitățile profesionale și cele casnice sau ale limitărilor financiare.

Citește continuarea pe Click!.