Sunt două zile potrivite pentru vindecare, pentru discuții sincere, pentru introspecție și pentru gesturi mici care apropie oamenii mai mult decât cuvintele. Fiecare zodie trece printr-o reașezare interioară ce aduce calm, claritate și intuiție.

Berbec

Weekendul te aduce în fața unei alegeri importante, dar nu te vei simți presată — dimpotrivă, ai o liniște interioară care îți arată drumul corect.

Poți petrece timp cu cineva drag sau poți avea o discuție care te apropie de un om care contează. Ai nevoie de sinceritate și de spațiu pentru a respira, iar oamenii potriviți îți oferă asta.

Taur

Ai parte de două zile care îți hrănesc sufletul. Te conectezi mai ușor la tine, la dorințele tale, la nevoile tale emoționale. Se poate clarifica o situație din familie sau din cuplu. Ai nevoie de stabilitate, iar weekendul îți aduce exact această energie blândă, caldă, care te liniștește.

Cupluri de zodii care pot ajunge la despărțire înainte de finalul anului

Gemeni

Energia weekendului te prinde într-o formă excelentă pentru socializare și conexiuni.

Primești un mesaj, o invitație sau un semn care îți schimbă starea. Ești jucăușă, deschisă și foarte intuitivă. În dragoste, poate apărea o discuție sinceră sau un moment care schimbă dinamica într-un sens bun.

Rac

În aceste două zile îți găsești liniștea după o perioadă agitată. Ai nevoie de confort emoțional, iar weekendul îți oferă exact asta. Te poți apropia de cineva sau poți rezolva o tensiune mai veche. Ești sensibilă, dar matură, iar asta îți oferă claritate într-o problemă care te frământa.

Leu

Weekendul acesta îți scoate în evidență o parte din tine pe care ai neglijat-o: vulnerabilitatea.

Ai parte de momente tandre, de emoții frumoase și de un tip de conectare care te vindecă. În dragoste, ești sinceră, iar asta îți aduce mai multă autenticitate și un sentiment de apropiere reală.

Fecioară

Este un weekend în care faci ordine în interiorul tău. Poți avea o revelație legată de un proiect, de o persoană sau de o decizie. Simți nevoia de organizare și de claritate, iar energia zilelor te sprijină. În dragoste, ai nevoie de stabilitate, dar ești dispusă și la mici gesturi de tandrețe.

Balanță

Weekendul vine cu emoții calde și cu un sentiment de echilibru. Te simți mai conectată la tine și la cei dragi. E posibil să ai o discuție importantă sau un moment de sinceritate care îți face bine.

În dragoste, ai nevoie de reciprocitate și de gesturi reale, iar universul îți oferă exact asta.

Horoscop, 21 noiembrie. Fecioarele au destinul de partea lor, iar Leii trec peste un obstacol major

Scorpion

Este un weekend intens, dar vindecător. Te poți confrunta cu o emoție puternică, dar într-un mod matur, eliberator. Poți simți nevoia să închei un capitol sau să clarifici o situație. În dragoste, ești profundă, magnetică și foarte intuitivă. Cineva te ascultă cu adevărat.

Săgetător

Weekendul vine cu entuziasm, libertate și energie bună. Te simți optimistă, dornică de mișcare, aventură sau schimbare.

Poți face un drum scurt, o vizită sau te poți întâlni cu cineva drag. În dragoste, spontaneitatea ta creează momente frumoase, neașteptate.

Capricorn

Ai un weekend care te ajută să te reașezi și să-ți ordonezi prioritățile. Te simți mai calmă, mai centrată, mai în control. Poți petrece timp cu cineva apropiat sau poți avea un moment de introspecție care îți aduce claritate. În dragoste, ești matură, sinceră și atentă.

Vărsător

Weekendul îți activează intuiția.

Înțelegi lucrurile dincolo de aparențe și ai revelații rapide, clare. Ai discuții frumoase, profunde, cu oameni care îți fac bine. În dragoste, simți nevoia de libertate, dar și de cineva care să te înțeleagă fără să te îngrădească, spun astrologii eva.ro.

Pești

Este un weekend plin de sensibilitate, inspirație și liniște sufletească. Ai o energie aproape poetică, iar oamenii se simt atrași de calmul tău. Poți crea ceva frumos sau poți avea o discuție care îți atinge inima. În dragoste ești empatică, caldă și deschisă.

Cele patru zodii care vor avea parte de schimbări majore în decembrie 2025. Încep o viață complet nouă