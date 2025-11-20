Horoscop, 21 noiembrie. Fecioarele au destinul de partea lor, iar Leii trec peste un obstacol major

Horoscop vineri, 21 noiembrie 2025
Berbec
Iubire - E nevoie de curaj și perseverență pentru a repara fisuri relaționale apărute din neglijență.
Sănătate - Aveți energie și gândirea pozitivă vă ajută să o direcționați constructiv. Dacă vreți să faceți schimbări, acum e clipa.
Bani - Vă revoltați contra șefilor, cel puțin în mintea voastră. Păstrați-vă calmul la exterior.
Taur
Iubire - Faceți obsesii de moment pentru o carte, o persoană sau un obiect și nu mai acordați timp la nimeni și nimic altceva.
Sănătate - Neglijați riscurile și vă cam oferiți răsfățuri.T otul e permis până la un anume prag.
Bani - Intră în acțiune mecanismele de autoprotecție. Căutați să vă puneți banii la adăpost.
Gemeni
Iubire - Oferiți-vă timp să socializați voi cu voi.E o experiență pozitivă, iar dialogul interior se desfășoară ușor.
Sănătate - Anumite domenii pot merge în paralel, dar nu în același ritm. Asta vă poate crea frustrări și dureri de cap. Alungați gândurile care vă tulbură!
Bani - Aveți parte de reacții impredictibile din partea colegilor. Impulsivitatea și sensibilitatea sunt mari și la voi, așa încât, nu luați prea personal totul.
Rac
Iubire - Tehnologia vă ajută să țineți legătura cu lumea. Sunteți între drumuri, planuri și alegeri de potențiali parteneri.
Sănătate - Aveți multă energie și, dacă nu gestionați corect acest exces mental, puteți fi percepuți mai țâfnoși.
Bani - Faceți investiții în obiecte de valoare, durabile în timp. Încadrați-vă totuși în buget.
Citește continuarea aici.