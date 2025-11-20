Horoscop, 21 noiembrie. Fecioarele au destinul de partea lor, iar Leii trec peste un obstacol major

Vremea mohorâtă nu oprește ascensiunea celor aflați în zodia Fecioară. Se anunță o zi plină de reușite. Un alt nativ norocos este Leul, care va trece peste un obstacol major.

Horoscop vineri, 21 noiembrie 2025

Berbec 

Iubire - E nevoie de curaj și perseverență pentru a repara fisuri relaționale apărute din neglijență.

Sănătate - Aveți energie și gândirea pozitivă vă ajută să o direcționați constructiv. Dacă vreți să faceți schimbări, acum e clipa.

Bani - Vă revoltați contra șefilor, cel puțin în mintea voastră. Păstrați-vă calmul la exterior.

Taur 

Iubire - Faceți obsesii de moment pentru o carte, o persoană sau un obiect și nu mai acordați timp la nimeni și nimic altceva.

Sănătate - Neglijați riscurile și vă cam oferiți răsfățuri.T otul e permis până la un anume prag.

Bani - Intră în acțiune mecanismele de autoprotecție. Căutați să vă puneți banii la adăpost.

Gemeni 

Iubire - Oferiți-vă timp să socializați voi cu voi.E o experiență pozitivă, iar dialogul interior se desfășoară ușor.

Sănătate - Anumite domenii pot merge în paralel, dar nu în același ritm. Asta vă poate crea frustrări și dureri de cap. Alungați gândurile care vă tulbură!

Bani - Aveți parte de reacții impredictibile din partea colegilor. Impulsivitatea și sensibilitatea sunt mari și la voi, așa încât, nu luați prea personal totul.

Rac 

Iubire - Tehnologia vă ajută să țineți legătura cu lumea. Sunteți între drumuri, planuri și alegeri de potențiali parteneri.

Sănătate - Aveți multă energie și, dacă nu gestionați corect acest exces mental, puteți fi percepuți mai țâfnoși.

Bani - Faceți investiții în obiecte de valoare, durabile în timp. Încadrați-vă totuși în buget.

