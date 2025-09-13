Baza națiunii a rămas o prioritate doar declarativ. Măsurile adoptate lovesc și profesorii și elevii, iar dascălii avertizează: mulți își vor pierde locurile de muncă, iar rata abandonului școlar va crește.

Deși i s-a cerut demisia, ministrul Educației Daniel David susține că măsurile sunt bune.

"Un efect secundar, pozitiv al acestor măsuri de criză, dar nu a fost intenționat, dar este un efect secundar pozitiv - faptul că la nivelul învățământului primar vom avea cele două ore de educație remedială pentru copii.

Noi întotdeauna ne-am dorit să avem program remedial, dar nu am avut buget. Ei, uite că vom avea două ore pe săptămână la nivelul învățământului primar", a declarat ministrul Educației.

Iar sfidarea continuă. În timp ce sindicatele pregătesc noul calendar de proteste și iau în calcul declanșarea grevei generale, ministrul se plimbă. Daniel David va fi prezent la un summit în statele Unite ale Americii în perioada 20-21 septembrie.

Opoziția a depus o moțiune simplă în Parlament împotriva lui Daniel David ce va fi dezbătută la începutul săptămânii viitoare. În document, senatorii precizează că educația nu este un moft, este coloana vertebrală a unei națiuni, iar statul trebuie să vină cu investiții, nu cu măsuri de austeritate.

Președintele Nicușor Dan a spus că este nemulțumit de activitatea ministrului educației, iar interesul elevilor ar trebui să fie pe primul loc.

„Îmi doresc, evident, ca fiecare dintre noi să pună interesul copiilor pe primul loc. Promisiunea mea a fost că vom evalua, cum am spus, cu cifrele pe masă, cu opinia tuturor părţilor implicate, după două luni de la începerea anului şcolar”, a spus Nicușor Dan.

Întrebat dacă este mulțumit de starea educaţiei, Nicuşor Dan a răspuns: „Nu sunt deloc mulţumit”.

Sindicatele pregătesc noile proteste.