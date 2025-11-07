În prezent, este foarte dificilă sau chiar imposibilă înmatricularea în România a unui autovehicul cu postul de conducere pe partea dreaptă (provenit, de exemplu, din Marea Britanie sau alt stat non-UE), deoarece omologările de tip emise de Marea Britanie nu mai sunt recunoscute ca omologări UE.

Singura excepție

Singura modalitate viabilă de a înmatricula o astfel de mașină ar fi mutarea postului de conducere pe partea stângă, urmată de omologarea individuală la Registrul Auto Român (RAR).

Dacă mașina a fost deja înmatriculată în România (înainte de schimbările legislative și de Brexit), ea poate circula în continuare fără a fi necesară modificarea poziției volanului.

Condiții pentru obținerea Cărții de Identitate a Vehiculului (CIV) la RAR (pentru vehiculele la care era permisă omologarea). Mașinile cu volan pe dreapta trebuie să fie echipate obligatoriu cu faruri care emit un fascicul luminos asimetric, orientat spre partea dreaptă a drumului (specific circulației din România/UE).

Care sunt etapele pentru vehiculele pentru care era posibilă înmatricularea sau după conversie

Dacă te afli în situația în care mașina poate fi înmatriculată (de exemplu, o mașină deja omologată sau după conversia volanului), pașii sunt, în general, similari cu cei pentru orice autovehicul importat.

Conversia volanului (dacă este necesar)

Dacă mașina nu se încadrează în excepții, va trebui să apelezi la un service autorizat RAR pentru mutarea volanului de pe dreapta pe stânga.

După conversie, service-ul trebuie să îți elibereze documentele necesare pentru omologare.

Omologarea individuală și obținerea CIV la RAR

Programare la RAR: Trebuie să prezinți mașina la Registrul Auto Român (RAR) pentru omologare individuală și eliberarea Cărții de Identitate a Vehiculului (CIV) și a Certificatului de Autenticitate.

Documente necesare (pe lângă cele standard): Dovada farurilor conforme și, dacă este cazul, documentele care atestă conversia volanului.

Taxe Vamă (pentru vehicule non-UE/Marea Britanie post-Brexit)

Dacă mașina provine dintr-un stat non-UE, va trebui să finalizezi procedurile vamale și să obții documentele de import.

Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA)

În cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport (din UE), trebuie să obții Certificatul privind atestarea plății TVA de la ANAF.

Înmatricularea la DRPCIV

După ce obții CIV-ul și toate celelalte documente, te prezinți la Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) pentru înmatricularea definitivă.

Recomandare

Dată fiind complexitatea și schimbările legislative, cel mai sigur pas este să contactezi direct Registrul Auto Român (RAR) pentru a obține informațiile cele mai recente și clare, specifice mărcii, modelului și anului de fabricație al mașinii tale, precum și țării de proveniență.