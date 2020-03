Gabriela Firea, la Realitatea PLUS: „Nu se pune problema închiderii vreunui oraș. Magazinele și farmaciile din Capitală fac față”

Firea, despre închiderea Bucureștiului

„Nu se pune problema închiderii vreunui oraș, dar se pune imperios necesar problema reducerii activităților care nu sunt vitale, care nu sunt urgente pentru populație.

Nu vreau sa fac speculatii într-o situație de stare de urgență, pentru că nu vreau sa contribui la sentimentul de insecuritate pe care-l putem transmite cetăețnilor prin anumtie supoziții pe care le facem.

Atât la nivelul comitetului municipal al situațiilor de urgenta si la nivelul comitetului national pentru situațiile de urgență s-a luat legătura cu furnizorii de medicamente , la lanțurile de farmacii, si cu furnizorii de alimente, marile hipermarketuri și magazine. și răspunsul a fost că pot face față unui val mai mare de cumpărături. E adevărat, făcând un apel și la populație, să nu-și facă prea multe stocuri.

În această perioadă (perioada cât este decretată starea de urgență - n.red.), populația va avea acces la sistemul de sănătate, la spitale, la farmacii, la magazine pentru alimentație publică și mai puțin la celelalte produse care nu sunt esențiale pentru viață. De asemenea, vor fi asigurate celelalte servicii publice: electricitatea, gazele, apa , canalizarea, salubritatea, transportul public în comun”.

„Nu putem reusi decat impreuna si decat daca ne reducem din acitivitate astfel încat sa combatem real răspândirea coronavirusului. Nu există tratament, nu există un număr mai mic de îmbolnăviri decat dacă limitam contactele care nu sunt esentiale”, a mai spus Firea.

Despre închiderea granitelor, Firea a spus că astfel de decizii sunt luate de comitetul național.

„Toate aceste decizii superioare nivelului de alerta actual vor fi propuse, dispuse in comitetul national pentru situati ide urgență. Orice speculatie în acest moment facuta de un primar sau altcineva nu face decât să îngreuneze efortul nostru comun. Trebuie să luăm masurile care se impun in mod gradual. Și cetățenii trebuie să aibă încrederea, că chiar dacă viața lor s-a schimbat, ea va reveni la normal dacă limităm expunerile publice, daca limitam activitatile si vom reusi sa avem un număr mai mic de îmbolnăviri cu COVID 19, cu siguranta nu vom ajunge la o situatie in care sa ne consideram depășiți. Deocamdată, în situația actuală, cu numarul celor in carantina si in izolare putem face fata cu spitalele pe care le avem acum. Ce se va întâmpla în viitor depinde tot de noi: dacă ne expunem riscului, nu vom avea sute, ci mii de pacienți, și nu cred că ne dorim acest lucru”, a avertizat Firea, la Realitatea PLUS.