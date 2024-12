Mod de preparare

Stafidele se pun in apa calduta, cat sa le acopere, pentru rehidratare. Adauga esenta de rom. Este bine daca stau in apa circa 30 de minute. Scurge apa si pune stafidele intr-o sita pentru a elimina tot excesul de apa. Untul se omogenizeaza cu mixerul impreuna cu zaharul pudra, pana rezulta o crema fina. Pune, pe rand, cate un ou si amesteca bine dupa fiecare, apoi esenta de vanilie si faina in ploaie. Amesteca usor cu o spatula. La final, se adauga stafidele. Aluatul este dens, dar moale si cremos. Pune in tava, pe foaie de copt, gramajoare de aluat, cu lingurita, la distanta, pentru ca vor creste la copt. Se coc in cuptorul incins, la foc mic, circa 10 minute, pana ce prind o culoare aurie pe margine. Se scot din tava imediat ce sunt gata.