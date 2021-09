"Nu știu cât de credibil e dl. Dragnea la acest moment. De ce nu a făcut publică situația la momentul respectiv? Așa gândesc

eu că ar fi trebuit să facă un om politic și un om de stat care conducea unul dintre cele mai mari partide politice la vremea respectivă și chiar și în prezent. Ar fi trebuit să vină cu probe. Dacă e adevărată, situația ar fi extrem de gravă. Chestia cu sufertașul cu care Eduard Hellvig (fost șef al SRI - n.r.) ar fi venit la Vasile Dâncu. Este greu de crezut o astfel de poveste", a declarat, astăzi, Mircea Negulescu, coordonator Realitateadinjustitie.net.

Fostul procuror susține că nu a simțit resimițit niciodată, în perioada în care a fost magistrat la Poliești, presiuni asupra sa din partea Serviciilor în ceea ce privește modul de instrumentare al dosarelor sau persoanele vizate.

"Nu am resimțit subordonarea Justiției sistemului ocult. Nu am cunoștințe despre presupuse întâlniri avute de doamna Kovesi cu reprezentanți ai Serviciului Român de Informații. Ceea ce mă oripilează e că dl Dragnea aruncă cu noroi în reprezentanții unor instituții (...). Nu ai la ce să răspunzi atâta timp cât dl. Dragnea nu a adus probe indubitabile. Așa oricine poate să spună orice despre orșicine. Când faci o afirmație extrem de gravă trebuie să și probezi afirmația respectivă. Fără probe, ce spune dl Dragnea nu are niciun fel de valoare. Când eram magistrat la Ploiești am simțit o curiozitate a Serviciilor, nu o presiune asupra mea referitor la modul în care se soluționează o cauza sau altă sau cu privire la persoanele vizate în dosarele respective", a mai spus fostul procuror.

Citește și Liviu Dragnea, anunțul care dinamitează Serviciile: La Vasile Dîncu a fost "sufrageria 2". Discuția a degenerat foarte urât - Cine face jocurile, de fapt, în România?