Fostul președinte al CJ Mureș Ciprian Dobre, acuzat de luare de mită și spălare de bani, scapă de dosar

”De patru ani şi şase luni, nu am mai dat nicio declaraţie de presă în cadrul PNL. Acum vorbesc din postura unui om asupra căruia nu mai planează nicio suspiciune. Îmi amintesc că, atunci când am stat, în 21 aprilie 2016, cele douăsprezece minute la DNA şi mi s-a adus la cunoştinţă calitatea de suspect pentru mai multe fapte, am declarat în faţa dumneavoastră şi în faţa cetăţenilor că nu voi face nicio declaraţie publică până nu se risipeşte orice fel de îndoială la adresa persoanei mele, fiind în acea vreme o persoană publică. Fac astăzi, după patru ani şi jumătate, această declaraţie. A fost un exerciţiu interesant pentru mine şi cred că trebuie să fim pregătiţi, atunci când intrăm în politică, şi pentru acest exerciţiu de a face pasul în spate sau de a face pasul lateral (...) Avem o ordonanţă de clasare din 18 august anul curent, prin care întreg dosarul este clasat, în care se motivează că faptele nu există”, a anunțat Dobre într-o conferinţă de presă, potrivit Agerpres.

În aprilie 2016, înainte de campania electorală, DNA a anunţat începerea urmăririi penale pe numele lui Ciprian Dobre, care ocupa funcția de președinte al CJ Mureș. Acuzațiile vizau anul 2008, când acesta era prefect al județului. I s-a imputat că, în schimbul a 120.000 de lei, primiți de la un om de afaceri, nu ar fi verificat și atacat unele decizii ilegale ale Consiliului Local Târgu Mureș. Deciziile respective ar fi vizat concesiuni de terenuri în avantajul omului de afaceri.