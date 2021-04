"Din start vă spun că nu vă voi cere să votaţi împotriva solicitării de cercetare a mea, că n-am nimic de ascuns, întotdeauna am răspuns invitaţiilor şi nu este prima dată când am fost invitat la DNA sau la Parchet. (...) Nu-mi este frică de Justiţie şi am încredere în Justiţia din România", a declarat Bodog, citat de Agerpres, în cadrul dezbaterilor privind cererea DNA de avizare a urmăririi penale în cazul fostului ministru al Sănătății, sub acuzațiile de abuz în serviciu, fals intelectual și fals în înscrisuri sub semnătură privată.



El a adăugat că imunitatea parlamentară nu trebuie privită ca un privilegiu.



"Ştiu că decizia este una politică, cred însă că Senatul şi românii au dreptul să ştie. Fiecare dintre noi răspundem în faţa lui Dumnezeu, răspundem în faţa Justiţiei şi răspundem în faţa oamenilor care ne-au trimis în Parlament. Imunitatea nu trebuie privită ca un privilegiu, imunitatea este garanţia ca un ministru să-şi poată exercita în mod liber mandatul", a mai spus senatorul PSD.

