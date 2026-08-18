Fenomenele meteo extreme pun presiune tot mai mare pe bugetele Europei: cifre uluitoare

Publicat 18 aug. 2026, 11:23 Actualizat 18 aug. 2026, 11:32

Fenomenele meteorologice extreme generează pierderi economice tot mai mari în Europa, iar o mare parte dintre pagube nu este acoperită de asigurări. În aceste condiții, costurile reconstrucției și ale intervențiilor după dezastre ajung tot mai mult în sarcina bugetelor publice și, implicit, a contribuabililor.

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