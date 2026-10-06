Cutremur în Germania: fostul șef al spionajului, arestat pentru tentativă de trădare. Aproape 2.000 de documente secrete, în anchetă

Scris de Iulian Budusan Publicat: 6 oct. 2026, 13:57

Un scandal de proporții zguduie serviciile de informații ale Germaniei. August Hanning, fostul președinte al Bundesnachrichtendienst (BND), serviciul german de informații externe, a fost arestat marți, 6 octombrie, fiind suspectat de spionaj, divulgarea unor secrete de stat și tentativă de trădare. În același dosar a fost reținut și un fost șef de cabinet al său, suspectat că i-ar fi furnizat, contra cost, informații clasificate.

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