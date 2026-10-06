Cutremur în Germania: fostul șef al spionajului, arestat pentru tentativă de trădare. Aproape 2.000 de documente secrete, în anchetă

Un scandal de proporții zguduie serviciile de informații ale Germaniei. August Hanning, fostul președinte al Bundesnachrichtendienst (BND), serviciul german de informații externe, a fost arestat marți, 6 octombrie, fiind suspectat de spionaj, divulgarea unor secrete de stat și tentativă de trădare. În același dosar a fost reținut și un fost șef de cabinet al său, suspectat că i-ar fi furnizat, contra cost, informații clasificate.
August Hanning, fostul șef al BND, în centrul anchetei
August Hanning are 80 de ani și a condus BND între 1998 și 2005. Ulterior, a ocupat funcția de secretar de stat în Ministerul german de Interne și a rămas activ în domeniul securității în calitate de consultant.
Potrivit procurorilor federali germani, Hanning este suspectat în special de „spionaj în detrimentul Germaniei”, de obținerea unor secrete de stat, tentativă de trădare și activități de agent pentru un serviciu de informații străin. Autoritățile nu au precizat, deocamdată, pentru ce țară ar fi fost transmise informațiile.
Ancheta este considerată de presa germană una dintre cele mai grave afaceri de spionaj care au vizat vreodată un fost șef al serviciului german de informații.
Aproape 2.000 de documente clasificate ar fi ajuns la Hanning
Unul dintre cele mai grave aspecte ale anchetei îl reprezintă cantitatea de informații care ar fi fost scoasă din interiorul BND.
Potrivit Parchetului Federal german, un fost colaborator al lui Hanning, identificat drept Manfred D., ar fi furnizat începând din 2010 și până cel puțin în 2022 aproximativ 2.000 de documente provenite din cadrul serviciului de informații. O parte importantă dintre acestea conținea informații clasificate, destinate exclusiv uzului intern al BND.
Manfred D. ar fi avut acces la informații sensibile deoarece a lucrat ca șef de cabinet al lui Hanning și, ulterior, pentru mai mulți președinți ai BND. El a rămas în serviciu până în 2026.
Procurorii susțin că informațiile ar fi fost furnizate contra unor sume de bani.
Informații despre armata Rusiei și programul nuclear iranian
Potrivit investigațiilor jurnalistice publicate de NDR, WDR și Süddeutsche Zeitung, printre documentele care ar fi ajuns la Hanning se aflau materiale extrem de sensibile, inclusiv rapoarte privind armata rusă și programul nuclear al Iranului. Unele documente ar fi provenit inclusiv de la servicii de informații partenere ale Germaniei.
O asemenea scurgere de informații este considerată de serviciile de informații extrem de gravă, deoarece poate afecta încrederea partenerilor externi și cooperarea dintre agențiile de securitate.
Anchetatorii încearcă să stabilească în prezent dacă informațiile clasificate au ajuns efectiv la puteri străine și, dacă da, în ce condiții.
Fostul șef al BND ar fi folosit informațiile în activitatea de consultanță
Procurorii germani suspectează că Hanning ar fi utilizat documentele obținute ilegal în cadrul activității sale private de consultanță.
În cel puțin un caz, el ar fi folosit informații clasificate pentru a redacta o analiză de securitate destinată unui reprezentant al unui serviciu de informații străin. Nu a fost dezvăluită identitatea serviciului respectiv, iar autoritățile spun că încă verifică dacă materialul a ajuns la destinatarul vizat.
Într-un alt caz, Hanning ar fi utilizat informații provenite din documentele BND în comunicarea cu un agent al unui serviciu de informații străin.
Ancheta a pornit de la un alt dosar
Dosarul de spionaj ar fi ieșit la iveală în urma unei anchete complet diferite.
În septembrie 2025, autoritățile au efectuat o percheziție la locuința lui Hanning în cadrul investigațiilor privind cazul Christina Block, o controversată anchetă referitoare la presupusa răpire a copiilor unei cunoscute femei de afaceri din Hamburg.
În urma analizării materialelor ridicate atunci, anchetatorii ar fi descoperit documente și informații care au dus la deschiderea unei investigații privind posibila scurgere de informații secrete din BND.
Parchetul Federal a deschis oficial procedura în mai 2026, iar investigația a fost ținută o perioadă în mare parte secretă.
Un al doilea fost oficial BND a fost arestat
În același timp cu Hanning a fost arestat și Manfred D., fostul său șef de cabinet.
Potrivit autorităților germane, acesta este suspectat de complicitate la tentativă de trădare și la divulgarea unor informații clasificate. În perioada în care a lucrat pentru BND, el a avut acces la numeroase informații sensibile.
Locuințele celor doi au fost percheziționate de autorități.
Germania, în fața unei posibile afaceri de spionaj de proporții istorice
Gravitatea cazului este amplificată de poziția ocupată anterior de Hanning.
Un fost președinte al BND este acum suspectat că ar fi primit în mod sistematic informații clasificate de la un angajat al serviciului pe care l-a condus și că ulterior ar fi folosit unele dintre aceste informații în relația cu servicii de informații străine.
Presa germană vorbește deja despre posibilitatea unei afaceri de spionaj de dimensiuni istorice pentru Republica Federală Germania. Ancheta este însă în desfășurare, iar acuzațiile nu au fost stabilite definitiv de o instanță.
Cazul apare într-un moment extrem de sensibil pentru securitatea Germaniei. Cu doar o zi înainte, actualul șef al BND, Martin Jaeger, avertiza că riscul unei confruntări cu Rusia a intrat într-o etapă mai periculoasă, pe fondul intensificării operațiunilor de tip „război din umbră” atribuite Moscovei.
Pentru autoritățile germane, miza anchetei depășește astfel cazul individual al lui August Hanning: dacă suspiciunile se confirmă, dosarul ar putea ridica întrebări majore privind protecția informațiilor clasificate, controlul intern al serviciilor de informații și securitatea informațiilor furnizate Germaniei de partenerii săi externi.