Ursula von der Leyen, în plenul Parlamentului European: ”UE trebuie să ajute statele membre în fața creșterii prețului energiei”

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 6 oct. 2026, 12:29

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat marți, la Strasbourg, în plenul Parlamentului European, că Uniunea Europeană trebuie să ia măsuri pe termen scurt pentru a sprijini statele membre în gestionarea efectelor creșterii prețurilor la energie. Pe termen lung, UE trebuie să abordeze problemele structurale ale pieței energetice și să accelereze înlocuirea combustibililor fosili cu energie curată produsă în Europa.

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