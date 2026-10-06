Ursula von der Leyen, în plenul Parlamentului European: ”UE trebuie să ajute statele membre în fața creșterii prețului energiei”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat marți, la Strasbourg, în plenul Parlamentului European, că Uniunea Europeană trebuie să ia măsuri pe termen scurt pentru a sprijini statele membre în gestionarea efectelor creșterii prețurilor la energie. Pe termen lung, UE trebuie să abordeze problemele structurale ale pieței energetice și să accelereze înlocuirea combustibililor fosili cu energie curată produsă în Europa.
Prețul gazului în Uniunea Europeană a crescut cu 140%
Șefa executivului comunitar a remarcat că mecanismele de acordare a voucherelor energetice implementate în Franța și România au oferit sprijin familiilor cu venituri mici, ”aceasta fiind abordarea corectă”.
Von der Leyen a declarat că, de la sfârșitul lunii februarie, prețul gazului în Uniunea Europeană a crescut cu 140%, iar evoluția situației ar putea deveni și mai dificilă. În acest context, președinta Comisiei Europene a anunțat că exportatorii de gaz metan vor avea la dispoziție încă un an pentru a se pregăti în vederea noilor reglementări europene.
”Vom oferi mai multă flexibilitate exportatorilor pentru încă un an, în ceea ce privește metanul”, a afirmat președinta Comisiei Europene.
Totodată, executivul comunitar va iniția un dialog strategic privind rafinăriile europene, cu accent pe necesitatea reducerii costurilor. Comisia Europeană urmează, de asemenea, să prezinte în următoarele luni măsuri pentru creșterea ponderii electricității în consumul total de energie.
”Trebuie transformat modul în care consumăm energie și să înlocuim combustibilii fosili cu electricitate curată produsă în Europa. Producerea de energie curată și transportarea ei unde este nevoie reprezintă doar jumătate din chestiune, cealaltă jumătate este să majorăm producția de energie curată”, a explicat ea.
Ursula von der Leyen, despre viitorul buget al UE și prioritățile statelor membre
Ursula von der Leyen a vorbit și despre viitorul buget multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034 și a subliniat că agricultura și politica de coeziune vor rămâne priorități ale blocului comunitar, însă a evidențiat necesitatea creșterii resurselor proprii.
Președinta Comisiei Europene a atras atenția că bugetul multianual reprezintă, în prezent, 1,26% din produsul intern brut al UE și a avertizat că reducerea finanțării destinate priorităților bugetare esențiale ar implica riscuri evidente.
”Vă mulțumesc foarte mult, trăiască Europa!”, a încheiat președinta Comisiei Europene.