Două persoane au fost ucise într-unul dintre cele mai mari atacuri cu drone din ultimii doi ani în regiunea Moscovei

Două persoane au fost ucise, iar alte nouă au fost rănite în urma unui atac cu drone atribuit Ucrainei, care a vizat regiunea Moscovei în noaptea de 6 octombrie. Guvernatorul regiunii, Andrei Vorobiov, a anunțat că printre victime se află un bărbat de 71 de ani, găsit sub ruinele unei locuințe distruse, și un tânăr de 20 de ani.
Nouă persoane au fost rănite în regiunea Moscovei
În localitatea Pokrovskoye, din districtul Volokolamsk, un bărbat rănit de schije a fost transportat la spital. Alte două persoane din localitățile Yadromino și Gorki, aflate în districtul Istra, au fost internate, iar una dintre victime urmează să fie operată.
În districtul urban Domodedovo, șapte persoane au fost rănite, printre acestea aflându-se și un copil. Trei dintre victime au necesitat spitalizare, potrivit declarațiilor șefei administrației locale, Evghenia Hrustaleva.
Resturile unor drone au căzut și peste liniile electrice, provocând întreruperi ale alimentării cu energie electrică în mai multe zone.
Zeci de case, afectate de atac
Potrivit guvernatorului regiunii Moscova, Andrei Vorobiov, atacul a provocat pagube la 47 de locuințe private din șapte localități: Volokolamsk, Stupino, Dmitrov, Naro-Fominsk, Serpuhov, Domodedovo și Istra.
În satul Lobanovo, din districtul Domodedovo, suflul exploziilor a spart ferestrele și geamurile balcoanelor mai multor apartamente dintr-un bloc. Și o încăpere a centralei termice din apropiere a fost avariată.
În localitatea Litvinovo, din districtul Solnecinogorsk, un depozit a fost cuprins de flăcări. În urma incendiului, 46 de angajați au fost evacuați, potrivit șefului administrației districtului, Konstantin Mihalkov.
Sute de drone, interceptate în apropierea Moscovei
Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat că un număr mare de drone au fost interceptate în timp ce se apropiau de capitala Rusiei. Potrivit acestuia, între ora 20:30, pe 5 octombrie, și ora 5:00, pe 6 octombrie, aproximativ 650 de drone au fost detectate în direcția regiunii Moscova.
Ulterior, autoritățile au anunțat doborârea altor 68 de drone, astfel că numărul total raportat de primarul Moscovei a ajuns la 718. Potrivit agenției ruse TASS, atacul s-ar număra printre cele mai ample asupra Moscovei din ultimii doi ani.
În cursul nopții au fost introduse restricții temporare de zbor pe aeroporturile Vnukovo, Domodedovo, Jukovski și Șeremetievo.
O instalație petrolieră, indicată printre țintele atacului
Printre obiectivele vizate s-ar fi aflat și stația liniară de producție și dispecerizare Volodarskaia (LPDS), prezentată ca fiind cel mai mare depozit de petrol din regiunea Moscovei. Instalația face parte din compania Transnefteprodukt.
Informația privind această posibilă țintă a fost relatată în contextul atacului, fără ca amploarea eventualelor pagube produse instalației să fie precizată în informațiile disponibile.
Rusia anunță sute de drone doborâte
Ministerul rus al Apărării a anunțat că, în intervalul de 13 ore încheiat marți, la ora 9:00, forțele ruse au doborât 868 de drone ucrainene.
Potrivit ministerului, dronele au fost interceptate deasupra regiunilor Belgorod, Briansk, Kaluga, Kursk, Lipețk, Oriol, Reazan, Smolensk, Tver și Tula, precum și deasupra Crimeei, anexată de Rusia, și a Mării Azov.
Autoritățile ucrainene nu au oferit, în informațiile prezentate, o confirmare independentă a tuturor cifrelor comunicate de partea rusă.