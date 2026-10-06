Două persoane au fost ucise într-unul dintre cele mai mari atacuri cu drone din ultimii doi ani în regiunea Moscovei

Scris de Iulian Budusan Publicat: 6 oct. 2026, 12:05

Două persoane au fost ucise, iar alte nouă au fost rănite în urma unui atac cu drone atribuit Ucrainei, care a vizat regiunea Moscovei în noaptea de 6 octombrie. Guvernatorul regiunii, Andrei Vorobiov, a anunțat că printre victime se află un bărbat de 71 de ani, găsit sub ruinele unei locuințe distruse, și un tânăr de 20 de ani.

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