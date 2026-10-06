Iluminatul stradal, oprit în mai multe regiuni din Rusia: „Limita de finanțare a fost epuizată”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 6 oct. 2026, 13:03

Cel puțin 19 regiuni din Rusia au început să reducă sau să oprească iluminatul stradal, în încercarea de a limita cheltuielile. Măsura a fost semnalată în mai multe zone de la începutul anului 2026, potrivit unei analize realizate de The Moscow Times pe baza informațiilor publicate în presa regională și a postărilor de pe rețelele sociale.

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