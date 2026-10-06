Iluminatul stradal, oprit în mai multe regiuni din Rusia: „Limita de finanțare a fost epuizată”

Cel puțin 19 regiuni din Rusia au început să reducă sau să oprească iluminatul stradal, în încercarea de a limita cheltuielile. Măsura a fost semnalată în mai multe zone de la începutul anului 2026, potrivit unei analize realizate de The Moscow Times pe baza informațiilor publicate în presa regională și a postărilor de pe rețelele sociale.
Lipsa banilor, invocată în mai multe regiuni
În cel puțin 11 regiuni ale Rusiei, autoritățile au recunoscut că problemele privind iluminatul stradal sunt legate direct de lipsa fondurilor. Situația a fost raportată în regiunile Ivanovo, Irkutsk, Vologda, Kaluga, Omsk, Volgograd, Penza și Rostov, dar și în republicile Bașkortostan, Buriatia și Tatarstan.
La Bratsk, în regiunea Irkutsk, locuitorii au reclamat în luna iunie faptul că iluminatul a fost întrerupt în anumite zone ale orașului, inclusiv într-un parc și pe mai multe străzi și intersecții.
Administrația locală a explicat, într-un răspuns transmis unui deputat care a solicitat clarificări, că în oraș sunt aplicate măsuri de reducere a consumului de energie. Printre acestea se numără oprirea treptată a alimentării instalațiilor de iluminat decorativ din parcuri și grădini publice.
„Limita de finanțare a fost epuizată”
Într-o localitate din Buriatia, iluminatul stradal a fost oprit complet. Întrebați despre situație, reprezentanții administrației locale le-au transmis locuitorilor că „limita de finanțare a fost epuizată”.
O situație similară a fost înregistrată în satul Arkhipovka, din regiunea Ivanovo. Autoritățile au decis ca iluminatul stradal să fie oprit între 1 iunie și 1 august, invocând în răspunsurile oficiale adresate localnicilor „constrângerile financiare”.
În regiunea Vologda, cel puțin 10 orașe și districte au redus programul de funcționare a iluminatului stradal, acesta fiind oprit după ora 23:00. Măsura a fost justificată prin necesitatea reducerii cheltuielilor. Ulterior, intervenția procuraturii a determinat autoritățile regionale să identifice fonduri pentru menținerea iluminatului.
Datoriile au dus la întreruperea serviciilor
În alte șase regiuni, problemele nu au fost puse direct pe seama reducerilor bugetare, ci a datoriilor acumulate către furnizorii de energie. Situații de acest tip au fost raportate în Altai, Briansk, Murmansk și Sahalin, precum și în republicile Bașkortostan și Hakasia.
În districtul Taștipski din Hakasia, șapte școli și un centru de artă pentru copii au fost închise după ce autoritatea locală a acumulat datorii de peste 85 de milioane de ruble către compania de electricitate.
În districtul Ișimbai din Bașkortostan, datoriile către BashElektrosbyt se ridică la aproape 9 milioane de ruble. Din cauza situației financiare, 86 de sate și localități au rămas fără iluminat stradal.
Probleme similare au fost raportate și în Sahalin, unde un centru comunitar a rămas fără electricitate. În regiunea Arhanghelsk, alimentarea cu energie a fost întreruptă în modulele de antrenament ale stadionului Trud, folosite de copiii de la școala de rezervă olimpică, pe fondul facturilor neachitate.
„Regimuri speciale de iluminat” în alte regiuni
Unele administrații regionale au evitat să vorbească despre lipsa banilor și au introdus ceea ce au numit „regimuri speciale de iluminat”.
În regiunile Arhanghelsk și Karelia, reducerea iluminatului stradal a fost explicată printr-un program adaptat perioadei nopților albe. La Piatigorsk, în Ținutul Stavropol, autoritățile au decis ca străzile aflate în afara centrului orașului să fie cufundate în întuneric după ora 23:00.
Regiunile Rusiei, presate să reducă deficitul
Presiunile financiare apar într-un context în care deficitul bugetar cumulat al regiunilor ruse este estimat pentru 2026 la aproximativ 1,3 trilioane de ruble, echivalentul a 0,6% din PIB. Chiar dacă nivelul este mai redus decât în anul precedent, ministrul rus al Finanțelor, Anton Siluanov, le-a cerut autorităților regionale să identifice măsuri pentru diminuarea deficitului cu aproape un trilion de ruble.
Bugetele regionale trebuie să suporte, în același timp, și o serie de costuri asociate războiului, inclusiv plăți destinate militarilor, salariile recrutorilor și programele de sprijin pentru familiile acestora.
Economistul Nikolai Kulbaka consideră că una dintre problemele actuale este legată de acumularea datoriilor în bugetele regionale în anul precedent.
„Principala problemă este că anul trecut, când bugetele regionale au acumulat datorii, nimeni nu a șters aceste datorii la sfârșitul anului, așa cum speraseră și cum se întâmplase și în anii precedenți. Li s-a spus: «Anul viitor, reduceți-vă cheltuielile»”, a explicat economistul.