"În primul rând le spun să stea liniștiți pentru că România e într-o alianță foarte puternică, NATO, care îi apără securitatea. Dar că să fim în această alianță trebuie să plătim, nu putem aștepta că doar alții să ne apere pe noi. Așa cum ne așteptăm că parteneriatul să descurajeze pe cineva să ne atace pe noi, și noi trebuie să fim pregătiți să-i ajutăm pe alții.

Asta înseamnă că o parte din bani o să-i luăm de la sănătate, de la educație și o parte o să-i ducem – teoretic e stupid dar asta trebuie să facem – îi ducem în industria de apărare. E lucrul pe care toată lumea îl face în Europa de când a început acest război de 3 ani și jumătate, pentru a descuraja că alții să ne atace", afirmă Nicușor Dan.