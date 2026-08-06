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Locale· 2 min citire
Fată de 11 ani, dispărută de două zile în Bacău. Apelul Poliției
Andreea, fetița dispărută
Polițiștii băcăuani caută o fată de 11 ani din comuna Parava, după ce familia a anunțat că minora a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit.
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