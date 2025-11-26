Echipele de salvare au fost alertate luni, în jurul orei 23:20, iar o echipă de căutare şi salvare a localizat doi membri ai grupului, nevătămaţi, în noaptea de marţi, au indicat autorităţile locale, relatează Le Figaro.

Elicopterele au continuat căutările toată noaptea şi i-au găsit pe cei doi alpinişti dispăruţi la primele ore ale dimineții de marți. Cadavrele lor au fost recuperate în jurul prânzului.

”Acum putem începe demersurile pentru a-i readuce pe aceşti oameni la familiile lor. Amândoi au alunecat”, a transmis, într-un comunicat, inspectorul de poliţie Vicki Walker. Oficialul a precizat că unul dintre alpinişti era de naţionalitate americană.

La rândul său, New Zealand Mountain Safety Council (o organizaţie care are ca scop reducerea accidentelor şi a deceselor în activităţile în aer liber în Noua Zeelandă) a precizat, într-un comunicat, că unul dintre bărbaţii decedaţi era un ghid montan calificat la nivel internaţional, ”un membru respectat şi apreciat al comunităţii ghizilor”. Celălalt era clientul său.

Nigel Gee, pilotul elicopterului implicat în operaţiunile de căutare şi salvare, a explicat pentru mass-media locală că cei doi alpinişti erau legaţi cu frânghii când au căzut de pe creastă.

”Amândoi au alunecat şi probabil au căzut peste 450 de metri”, a declarat el.