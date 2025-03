Etalare zilnica RUNE mistice vineri 7 martie 2025. Mesaje din magia supranaturalului

Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru vineri 7 martie 2025

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

De aceea, inca din primul secol popoarele germanice au folosit runele atat pentru scris cat mai ales pentru virtutile lor metafizice si de natura magica.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Kenaz (inversata): Exista ceva mai intunecat in sufletul tau. O durere, care se poate transforma intr-o sursa de inspiratie. Nu renunta la visele tale. Nu te da batut, oricat de greu ar putea parea drumul.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – LAGUZ: Oricare ar fi situatia pe care o ai, poti avea incredere in acea parte din tine de nivel superior care te conduce si care se manifesta prin intuitie. Chiar daca ti se pare nerealist, situatia prezenta iti necesita acest comportament in care sa lasi intuitia sa te ghideze. Nu ai nevoie de evaluari sau speculatii. Daca vei actiona conform fluxului ce curge in tine si ritmului tau adanc, vei simti pace interioara. Poti primi raspuns de la intuitie prin vise. Nu le analiza, ramai cat mai mult in starea de somn ca sa poti simti care este mesajul. Cand simti in tine ca ceva are sens cu adevarat si simti un flux de bucurie, aceea este vocea intuitiei. Altfel, daca nu o asculti, vor urma tensiuni si dizarmonie.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Nauthiz : Exista acum o situatie care nu iti sustine eforturile pentru munca sau pentru relatii. Poate ca esti suparat pe tine insuti si nu crezi in propria-ti putere. Totusi, nu trebuie sa disperi si sa te invinovatesti pentru niciun esec, fie el real sau imaginar. Critica de sine este buna doar daca te ajuta sa avansezi. Dar acum ea poate inrautati o situatie. Scuteste-te de asa ceva, nu ai nevoie. Toata lumea are diverse provocari si uneori nu este vina ta. Vezi ce lectie ai de invatat de aici. Fii rabdator si matur.

ETALARE RUNE pentru RAC

Runa etalata – RAIDO. Aceasta runa te face atent la comunicare, in special daca sunt implicate doua parti. Ai o ridicata valoare si incredere de sine insa e bine sa tii minte ca nu suntem construiti sa ne bazam doar pe propria noastra persoana in singuratate. Cere ghidare de la puterile superioare si sa stii ca facand asta faci actiunea potrivita.

ETALARE RUNE pentru LEU

Runa etalata – Uruz : Anumite aspecte din viata pe care ai trait-o pana acum au ajuns la un final. Cu toate aceasta, nu este vorba de o runa a finalului, este in schimb o runa a noilor inceputuri. Poate ca exista un intuneric pe tunelul ce te duce spre o noua viata, dar lumina noutatilor bune va fi foarte puternica la capatul tunelului. Ai incredere si speranta. Fii pregatit sa primesti printr-o pierdere o oportunitate deghizata.

ETALARE RUNE pentru FECIOARA

Runa etalata – WUNJO (cu fata in sus). O calatorie importanta este pe cale sa inceapa, pentru tine sau pentru altcineva ce calatoreste sa te viziteze. Intreaga experienta va avea o finalitate de mare succes, in special daca implica un nou proiect sau o noua aventura. Tine minte sa recunosti si sa recompensezi pe cei ce te-au ajutat in trecut, indiferent cat de mica a fost contributia lor. Ei te-au ajutat sa ajungi in acest punct al calatoriei vietii tale.

ETALARE RUNE pentru BALANTA

Runa etalata – ANSUZ (cu fata in sus). Ansuz sugereaza ca exista o semnificatie in totul in preajma ta. Incearca sa te asiguri ca ai canalele de comunicare deschise si functionale intre tine si cei dragi. Este o buna ocazie sa pui mana pe telefon, mail sau sa scrii cuiva, in special daca ai tot amanat acest lucru.

ETALARE RUNE pentru SCORPION

Runa etalata – Eihwaz: Se anunta schimbari care pot fi dure, dar este nevoie de ele pentru a creste din punct de vedere spiritual. Poti rezolva totul cu mai multa flexibilitate si concentrare pe importanta acestor schimbari si nu pe cat sunt ele de grele.

ETALARE RUNE pentru SAGETATOR

Runa etalata – GEBO. Gebo semnifica interactiunea divina dintre doua persoane. Este simbolul mainilor incrucisate din parteneriatele buna, a imbratisarilor si a strangerilor de mana. Energia sa este a intelegerilor, cadourilor, promisiunilor de alianta, companionilor in iubire sau in afaceri dar si in casatorie. Exista multa energie de caritate si implicare cu grija buna atasata acestui simbol. Gebo este conectata cu Odin, Tatal Ceresc si cu Freyja, Mama absoluta. Gebo iti vesteste acum noi relatii ori o nastere ori o casatorie sau un aranjament de afaceri. Bucura-te !

ETALARE RUNE pentru CAPRICORN

Runa etalata – HAGALAZ. Aceasta runa este conectata cu Heimdall, gardianul taramurilor ghetii si a lumilor subterane. Ea simbolizeaza bruma, iarba si furtunile de zapada. Energia sa indica finalul a ceva vechi pentru a crea loc aparitiei noului. Aparent este o energie a haosului insa Hagalaz apare cand esti sfatuit sa renunti la vechi obiceiuri ca sa instalezi unele noi. Forte in afara controlului tau par a produce un haos dar este spre binele tau. Ai rabdare si incredere in urmatoarea etapa.

