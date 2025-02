Etalare zilnica RUNE mistice vineri 21 februarie 2025. Mesaje din magia supranaturalului

Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru vineri 21 februarie 2025

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

De aceea, inca din primul secol popoarele germanice au folosit runele atat pentru scris cat mai ales pentru virtutile lor metafizice si de natura magica.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Raido (inversata) : Izolare. Lipsa de schimbare sau miscari. Stagnare. Un deadline poate fi ratat. Un drum poate fi ratat. O eroare mecanica se poate intampla. Fii mai mult pe langa casa. Fii atent la un dusman ce se poate prezenta drept prieten. Unele intalniri pot lua un curs neasteptat.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Thurisaz: Sub energia runei Thurisaz, astazi este o zi de rezistenta si protectie. Infrunta orice provocare cu incredere si nu te teme sa iti asumi rolul de lider. Forta si curajul tau vor inspira pe cei din jur si te vor ajuta sa triumfi.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – ANSUZ (cu fata in sus). Ansuz sugereaza aici ca poate veni un interviu sau o testare. Daca este cazul, pregateste-te si foloseste-ti inteligenta in avantajul tau. Ai multe de spus, dar trage aer in piept si ia-ti timp sa gandesti inainte sa vorbesti.

ETALARE RUNE pentru RAC

Runa etalata – ALGIZ, inversata. Sanatatea si asocierile sunt subiecte pe care sa le privesti cu atentie. Daca unele persoane te folosesc si stii asta in inima ta, sa stii ca esti singura persoana responsabila de asta, nu ei. Si tu ai beneficii din aceasta situatie. Daca un castig nu e posibil, sa stii ca si in pierdere exista o forma de castig din ce inveti si din progresul ce are loc.

ETALARE RUNE pentru LEU

Runa etalata – Eihwaz: Se anunta schimbari care pot fi dure, dar este nevoie de ele pentru a creste din punct de vedere spiritual. Poti rezolva totul cu mai multa flexibilitate si concentrare pe importanta acestor schimbari si nu pe cat sunt ele de grele.

ETALARE RUNE pentru FECIOARA

Runa etalata – Ehwaz: Aceasta runa aduce vestea unei bune comunicari, chiar si la distanta cu cineva plecat de langa tine. Sau anunta o colaborare cu cineva din alta localitate. Chiar daca te afli la departare, poti avea o buna colaborare cu acest nou partener.

ETALARE RUNE pentru BALANTA

Runa etalata – Inguz: Runa Inguz îți transmite că este momentul să te eliberezi de trecut și să privești cu optimism către viitor. Lasă în urmă grijile și îndoielile și concentrează-te pe ceea ce poți realiza acum. Inguz simbolizează finaluri pozitive și noi începuturi, așa că profită de această energie pentru a îți transforma viața în bine. Ai încredere în capacitatea ta de a depăși orice obstacol.

ETALARE RUNE pentru SCORPION

Runa etalata – Jera: Asteapta-te la un rezultat pozitiv. Insa este devreme sa te culci pe proprii lauri ai victoriei. Esti aproape de succes, dar este nevoie sa treci prin toate fazele ciclului, fara exceptie. Iata care este dezideratul final – sa recoltezi ce ai semanat, dar si aceasta recoltare prespune un efort prin care e nevoie sa treci. Nu te poti relaxa acum, altfel risti sa pierzi totul.

ETALARE RUNE pentru SAGETATOR

Runa etalata – Laguz: Ca un val care poarta o corabie vikinga spre un tarm indepartat, Laguz reprezinta oportunitatile infinite ale apei. In nord, Laguz reprezinta puterea salbatica a oceanului care, daca nu este respectat poate aduce distrugere si moarte. Laguz vorbeste despre fricile primordiale, insecuritatile care te fac sa te indoiesti de anumite oportunitati. In nord, oceanul poate contine secrete, comori, promisiuni, dar si pericole. Oceanul este viata, moarte si arata cat de insignifiant este omul in fata naturii.

