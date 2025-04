Etalare zilnica RUNE mistice vineri 18 aprilie 2025. Mesaje din magia supranaturalului

Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru vineri 18 aprilie 2025

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

De aceea, inca din primul secol popoarele germanice au folosit runele atat pentru scris cat mai ales pentru virtutile lor metafizice si de natura magica.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – PERTH (cu fata in sus). Bucura-te de calatorie. Urmeaza vremuri fericite si placute, nu vremuri in care sa te agati de ce a fost in trecut. Vechile fapte bune vor fi recompensate si recunoscute. Lucrurile ascunse vor iesi la suprafata, aducand cadouri neasteptate.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – RAIDO. Runa Raido este simbolul calatoriei, a carului de razboi sau a tot ce inseamna cerc si mersul in bucla. Energia sa este de pamant precum o roca vulcanica si este conectata cu Tyr, zeul curajului si bataliilor vietii de zi cu zi. Raido transmite ca poti crea ca cerc in timp ce tu stai in mijlocul sau. Cuvinte ca reincepere, repetare, relocare, reconciliere, renegociere sau recirculare provin din energia acestei rune. Raido iti vesteste aici o viitoare calatorie benefica sau o mutare in alt spatiu. Esti in miscare insa oriunde te va duce roata vietii, tu trebuie sa ramai centrat in mijlocul cercului.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Tiewaz: Runa Teiwaz (Tiwaz) simbolizeaza liderul, succesul in lupta, sacrificiul personal. Runa face referire la legendarul luptator norvegian Tyr, care s-a batut pentru a-si salva poporul si si-a pierdut bratul cand l-a invins pe lupul gigant Fenris. Desi Tyr a fost victorios si a aratat un curaj incredibil, victoria sa a venit cu un pret personal urias. Victoria lui Tyr a eliberat poporul sau, insa sacrificiul personal a fost incredibil de mare. Desi Teiwaz este o runa pozitiva, mesajul sau este de responsabilitate, loialitate si indatoriri.

ETALARE RUNE pentru RAC

Runa etalata – Thurisaz: Runa Thurisaz iti sugereaza ca astazi este o zi de transformare. Conflictele care pot aparea nu sunt decat oportunitati de a invata si de a creste. Foloseste-ti energia pentru a aborda situatiile cu curaj si determinare.

ETALARE RUNE pentru LEU

Runa etalata – Fehu : In partea materiala a vietii tale de acum, totul este bine. Situatia financiara se anunta a fi stabila, esti un om prudent ce sta ferm pe ambele sale picioare, afacerea e in crestere sau vor veni in viata ta beneficii in curand. Proiectele tale au o baza solida in realitate, nu sunt doar vise si fantezii goale. Asadar, cel mai probabil, ideile iti vor reusi pentru ca sunt patronate de runa prosperitatii. In curand vei primi ceva valoros.

ETALARE RUNE pentru FECIOARA

Runa etalata – Eihwaz: aceasta runa simbolizeaza nevoia de a-ti confrunta fricile si sa devii constient de cum permiti fricii sa iti coordoneze viata sau o situatie. Aceasta runa mai indica o transformare majora de viata care te va ajuta sa iti descoperi menirea adevarata si scopul vietii. Mai poate indica o perioada dificila dar cu lumina la capatul tunelului.

ETALARE RUNE pentru BALANTA

Runa etalata – HAGALAZ: Exista activa in tine o nevoie de a rupe lanturile si a fi liber din circumstante ce te constrang. Exista unele lucruri in afara ariei tale de control. Te poti simti acum ca si cum te-ai trezit dupa un lung somn si iti trebuie putin timp pana iti revii in totalitate cu toate simturile. Ar putea fi o pierdere inainte de a fi un mare castig, dar nu neaparat.

ETALARE RUNE pentru SCORPION

Runa etalata – JERA. Jera este simbolul rascrucilor de drumuri. Exista o energie a alegerii implicata ori de cate ori apare aceasta runa. Vorba “ce semeni aceea culegi” vine exact din aceasta energie a lui Jera. Alegerile pe care le faci acum te vor duce spre urmatoarea rascruce de drumuri unde trebuie sa faci alte alegeri si tot asa. Ti se recomanda sa participi activ la propria ta calatorie, sa faci alegeri intelepte, onorabile, bine gandite si nu orientate spre raul altui om, astfel urmatoarea ta intersectie de noi alegeri nu te va confuza. Jera este conectata cu energia lui Freyja, zeita cresterii.

ETALARE RUNE pentru SAGETATOR

Runa etalata Nauhiz. Runa NAUTHIZ iti aminteste sa iti valorifici timpul si resursele in mod eficient. Fa alegeri intelepte si planifica-ti activitatile cu grija. Cu determinare si concentrare, vei depasi orice obstacol.

ETALARE RUNE pentru CAPRICORN

Runa etalata – Othila: Othila este runa vechilor pamanturi, tinutul istoric, proprietati care au legatura ancestrala, spirituala cu orice persoana. Othila este realizarea de la sfarsitul fiecarei calatorii. Aceste meleaguri ancestrale sunt rezultatul unei vieti in care ai urmarit dezvoltarea spirituala. Othila este acea manifestare fizica a muncii tale, dar si rezultatul muncii celor de dinaintea ta.

ETALARE RUNE pentru VARSATOR

Runa etalata – RAIDO, inversata. Raido iti vesteste sa fii atent la abilitatea ta de a te indrepta spre alti oameni pentru a-i aduce in cercul miscarilor din viata ta. Ai noroc in viitoarele calatorii dar nu te indeparta de oamenii necesari pe care sa ii ai alaturi. Runa Raido este simbolul calatoriei, a carului de razboi sau a tot ce inseamna cerc si mersul in bucla. Energia sa este de pamant precum o roca vulcanica si este conectata cu Tyr, zeul curajului si bataliilor vietii de zi cu zi. Raido transmite ca poti crea ca cerc in timp ce tu stai in mijlocul sau. Cuvinte ca reincepere, repetare, relocare, reconciliere, renegociere sau recirculare provin din energia acestei rune.

ETALARE RUNE pentru PESTI

Runa etalata – Thurisaz: Astazi, sub influenta runei Thurisaz, esti chemat sa faci fata provocarilor cu spirit de luptator. Nu te teme de schimbare, deoarece aceasta poate aduce noi inceputuri si oportunitati. Rezistenta si vointa ta vor fi cheia succesului.

