Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru sambata 7 decembrie 2024

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

Berbec

Runa etalata – Uruz (inversata) : Incapacitate sa gandesti cu claritate acum, lipsa de putere mentala. Fii atent la semnele tale de slabiciune care iti ameninta pozitia si personalitatea. Constientizeaza-ti puterile ascunse. Fii atent la semnele ce anunta varii posibilitati pentru ca unele te pot face sa te inseli. Uruz este runa puterii

Taur

Runa etalata – ALGIZ (cu fata in jos): Algiz este runa protectiei si oportunitatilor. Este posibil sa apara un progres mai lent pe care sa il consideri declin. Daca nu esti vigilent, poti fi vulnerabil in fata unor atacuri. Daca esti atent, vei fi protejat. Conditia pentru a fi bine este sa eviti sa fii incapanat sau miop. Sunt dezvoltati si oportunitati de crestere insa sunt deghizate.

Gemeni

Runa etalata – Berkana (inversata): Sub influenta BERKANA, vei gasi puterea de a-ti reinventa viata. Este timpul sa te deschizi catre noi perspective si sa explorezi oportunitati inedite. Fiecare pas pe care il faci va contribui la cresterea ta personala si la realizarea visurilor tale.

RAC

Runa etalata – Dagaz (inversata): Nu este momentul potrivit pentru schimbari majore. Ai incredere in abilitatile si in puterea ta si vei ajunge la lumina. Lumina zilei este indepartata dar exista pentru tine. Dagaz este runa transformarii.

Leu

Runa etalata – GEBO: Aceasta runa semnifica un parteneriat in orice forma ar fi. Daca este o situatie personala, probabil partenerul tau, mesajul este ca poti construi o relatie adevarata. Este dificil de spus care va fi relatia, familie, iubire sau prietenie. Dar aceasta persoana doreste alianta cu tine. Runa indica posibilitatea unei relatii sincere si fructuoase. Daca te gandesti la o situatie de munca, sa stii ca succesul este legat de activitati in parteneriat. Cauta aliati si actionati ca o echipa.

Fecioara

Runa etalata – Jera: Primesti sfatul de a munci ceva mai mult ca sa te indrepti spre implinirea unui scop. Lasa cunoasterea faptului ca te apropii de final sa iti dea puterea de a continua. Ai facut treaba buna pana aici, dar mai este putin de muncit pana la recompensa. Este vorba de o situatie care trebuie sa ajunga la final si este in puterea ta.

Balanța

Runa etalata – Kenaz: Daca ai probleme in relatia cu cineva din familie, runa te avertizeaza ca ceea ce se schimba intr-o relatie este ceea ce trebuie sa se schimbe ca sa evoluati. Chiar daca este dureros, unele schimbari sunt dureroase dar sunt parte din viata si aduc ceea ce aveti nevoie. Vei intelege asta dupa o vreme dupa ce durerea se opreste.

Scorpion

Runa etalata – Mannaz : Perioada curenta nu este cea indicata pentru a aduna recoltele muncii tale chiar daca ele exista. Fa-ti analizarile interne ale propriei persoane si vezi cum poti evolua. Acum este un timp favorabil pentru imbunatatire de sine cu calm si ratiune. Vei avea beneficii de pe urma acestei atitudini.

Săgetător

Runa etalata – Perthu: aceasta runa simbolizeaza magie si indica faptul ca tu esti o fiinta puternica cu puteri magice. Tu ai abilitatea de a crea un rezultat foarte bun si sa iti directionezi energia in directia in care vrei ca lucrurile sa mearga. Lasa Universul sa afle ce ai nevoie si vei fi ajutat. Deasemenea, runa este si un simbol bun pentru activarea puterilor psihice.

Capricorn

Runa etalata – Thurisaz : O situatie prezenta se anunta a fi complexa. Incerci sa actionezi dar trebuie sa o faci intr-o coeziune cu factorii externi. Fie iti e frica sa confrunti un adevar si sa analizezi cu claritate o situatie. Fii atent ca ce incerci sa faci sa nu inrautateasca situatia. Situatia nu depinde in totalitate de tine insa tot e nevoie sa te gandesti si tu mai mult ce poti face mai bine pentru ea.

