Iata mesajul magic al pietrelor mistice rune pentru luna decembrie 2024. Runele, a caror existenta dateaza de sute de ani, sunt folosite si in zilele noastre datorita ghidarii pe care o ofera in viata de zi cu zi celor ce o cer.

Cuvantul RUNA inseamna soapta sau secret sfant.

Fiecare litera se considera ca poarta un mesaj energetic ce ofera ghidare intuitiva din lumea supranaturala. Sunt 24 rune in total si fiecare in parte are un simbolism bogat ce este conectat cu astrele, cu zeitatile, cu cele 8 directii si cu ciclurile naturii. Runele sunt considerate alfabetul zeilor. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Runele au fost sculptate in lemn, piatra sau os si pastrate intr-o punga de panza sacra. Fenomenul citirii runelor are loc ca la cartile de tarot, prin selectarea runelor in baza intentiei si a cererii de mesaj intuitiv

Runele reprezinta sistemul antic de alfabet creat de celtici, scandinavi si popoarele germanice tocmai in primul secol.

Iata care este runa asociata cu fiecare zodie in citirea intuitiva pentru mesajul lunii decembrie 2024 si ce transmite fiecare:

Mesaj rune decembrie 2024 pentru BERBEC

Algiz

Ceva se schimba si te poate intoarce pe dos. Dar va trebui sa intelegi ca orice modificare este, de fapt, o deschidere de noi perspective. Ai sansa de a-ti schimba viata, de a te bucura de noi oportunitati. Ai nevoie de actiune la momentul pregatit. Fii pe faza!

Pastreaza-ti calmul, viziunea clara si ia deciziile corecte!

Mesaj rune decembrie 2024 pentru TAUR

Gebo

Aceasta runa sustine parteneriatul sub orice forma. Daca este vorba despre o situatie personala, probabil, partenerul tau este exact cel alaturi de care poti construi o relatie stabila. Este greu de spus daca este vorba despre cineva din familie, cercul de prieteni sau colegi. Dar in mod clar aceasta persoana isi doreste un parteneriat stabil, activ si profitabil de ambele parti. Cauta-ti aliatii si actioneaza in echipa in acest an. Parteneriatul va fi forta ta. Dar nu uita de libertatea fiecarui membru al aliantei create.

Mesaj rune decembrie 2024 pentru GEMENI

Odin

Poate ca soarta vrea sa te testeze sau poate ca va trebui sa inveti ceva privind inapoi la viata ta. Sau poate cineva intra in viata ta pentru a manifesta o legatura karmica. Invata sa cooperezi, indiferent ce se intampla. Cu cat de adaptezi mai usor, cu cat accepti mai repede ce ti-a pregatit soarta, cu atat va fi mai usor sa-ti inveti lectia. Nu incerca sa te opui fortelor karmice. Nu te poti impotrivi sortii. Fii pregatit, fii curajos!

Mesaj rune decembrie 2024 pentru RAC

Laguz (inversata)

Poti simti ca nu mai poti. Te poti simti incordat. Dar nu incerca sa fortezi cand vezi ca ceva nu se poate realiza. Unele lucruri sunt menite sa se intample alta data, nu atunci cand ne dorim. Poti pierde energie incercand sa obtii ceva cu orice pret. Iar colapsul este iminent. Resursele nu sunt nelimitate. Nu sacrifica ce ai pentru o obsesie. Poate ca este mai prudent sa renunti la un obiectiv. Poate ca nu ai nevoie de acel ceva sau poate nu este acum momentul sa-l implinesti. Calmeaza-te, intreaba-te ce iti doresti cu adevarat si daca nu ar fi mai bine in unele momente sa-ti protejezi energia decat sa o risipesti in scopuri inutile.

Mesaj rune decembrie 2024 pentru LEU

Fehu (inversata)

Pot aparea dificultati si obstacole in relatiile actuale si viitoare. Poate ca situatia iti este neclara, iar actiunile tale putin confuze. Dar nu trebuie sa te dai batut. Continua! Iar ca sa reusesti, evita sa iei decizii in situatii de neclaritate. Bazeaza-te pe intuitie si daca simti ca nu trebuie sa faci ceva, atunci este clar ca nu trebuie sa o faci.

Mesaj rune decembrie 2024 pentru FECIOARA

Thurisaz (inversata)

Incearca sa actionezi, dar nu te lasa constrans de forte exterioare. Poate ca iti este frica sa iti infrunti adevarul interior. Dar va trebui sa o faci. Caci numai atunci vei avea claritate asupra situatiei tale. Pune-ti ordine in viata.

Mesaj rune decembrie 2024 pentru BALANTA

Algiz

Aceasta runa simbolizeaza protectie si indica faptul ca ti se ofera ghidare divina si protectie suplimentara in aceasta perioada. Sustinerea este de jur imprejurul tau, tot ce ai nevoie este sa fii deschis spre a cere si primi ajutorul dorit. Runa mai indica si faptul ca este indicat sa ai grija mai mare de sanatatea ta fizica si spirituala, deci sa te protejezi cat mai bine in fata factorilor de stres din viata de zi cu zi.

Mesaj rune decembrie 2024 pentru SCORPION

Berkana

Aceasta runa simbolizeaza vindecare si indica faptul ca este timpul sa faci pasi spre un nou inceput, un nou aer proaspat. Trecutul ramane in trecut si este singurul loc unde poate fi. Acum este timpul sa te uiti in fata si sa iti construiesti puterea de a merge mai departe. Noi inceputuri sunt pe cale spre tine, trebuie mai intai sa ai grija de tine cat mai bine.

Mesaj rune decembrie 2024 pentru SAGETATOR

Ehwaz

Aceasta Runa simbolizeaza miscarea si indica faptul ca este timpul sa iti dai voie sa iei o portie de credinta ca sa faci urmatorul pas inainte. Ai nevoie sa iesi mai mult din minte si sa intri mai mult in inima, sa iti simti corpul mai mult. Runa indica faptul ca a-ti comunica adevarul se va dovedi foarte benefic pentru tine in acest an. Fara teama si cu credinta faptului ca relatiile iti vor fi imbunatatite prin acest act, da-ti voie sa vorbesti din inima cat mai des.

Mesaj rune decembrie 2024 pentru CAPRICORN

Wunjo (inversata)

Iata o situatie complex ape care o poti numi si criza. Insa nu trebuie sa dramatizezi. Poate ca nori negri se indreapta spre tine. Poate unele situatii vor necesita sacrificii. Dar trebuie sa intelegi ca lucrurile nu stau pe loc. Ai nevoie de schimbare. Ai nevoie de mai multa sobrietate, de mai multa seriozitate. Singurul drum care duce la lumina are partea lui intunecata. Incearca sa nu te mai lasi descurajat. Nu mai lasa indoiala sa te macine. Cateodata ai nevoie si sa inveti sa vezi prin intuneric pentru a descoperi lumina.

Mesaj rune decembrie 2024 pentru VARSATOR

Inguz

Runa prevede un viitor favorabil. Poate ca anumite capitole se incheie, insa spre binele tau. Inlocuieste vechiul cu noul pentru a te putea elibera! Norocul este de partea ta, iar acum este momentul prielnic sa te debarasezi de lucrurile care te tin incordat si nesigur. Concentreza-te pe lucrurile pe care le ai de facut si nu te apuca de altele pana cand nu finalizezi proiectele incepute.

Continuarea pe Sfatul Parintilor