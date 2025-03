Etalare zilnica RUNE mistice miercuri 19 martie 2025. Mesaje din magia supranaturalului

Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru miercuri 19 martie 2025

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

De aceea, inca din primul secol popoarele germanice au folosit runele atat pentru scris cat mai ales pentru virtutile lor metafizice si de natura magica.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – ISA. Vine iarna peste o situatie din viata ta. Pare inghetata si fara noi miscari, deci realizarile nu sunt immediate. Un vant rece sufla si el te invita sa analizezi daca cumva ceva din tine impiedica primavara sa soseasca. Oricum tu nu ai cum sa controlezi iarna si cat va dura. Deci tine minte sa tii cont de vointa cerurilor si a pamantului si sa astepti cu rabdare. Dupa iarna vine mereu primavara.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – KENAZ. Semnificatie DESCHIDERE. Focul de regula simbolizeaza emotii si pasiuni intense. Cu toate acestea, runa iti reaminteste ca pasiunea, ca orice altceva, are doua fete. Pasiunea excesiva poate duce la obsesie distructiva dar pe partea sa pozitiva poate duce la creativitate. O claritate a intentiei in atitudinea ta este necesara acum, ca sa eviti sa cazi in partea negativa a pasiunii tale. In zona relatiilor, runa Kano anunta deschidere reciproca mutuala. Faclia intelegerii este aprinsa din nou pentru amandoi iar puterea creativa a unui asemenea foc poate sa duca la mari realizari si constientizari.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – OTHILA : Runa germanica Othila semnifica o retragere, izolare sau separare si este asociata si cu conceptul de mostenire. Este o runa benefica ce vesteste faptul ca sunt favorizate noile achizitii iar actiunile pe care le intreprinzi vor aduce succes. Conditia este insa aceea de a avea dese momente in care iti refaci fortele si energia in retrageri din cotidian. Othila iti anunta acum faptul ca poti primi o oportunitate excelenta de a invata, a te imbunatati si a te expanda

ETALARE RUNE pentru RAC

Runa etalata – Perth: Perth te incurajeaza sa accepti incertitudinea si sa te bucuri de calatoria necunoscuta. Viata este plina de mistere, iar astazi vei avea ocazia sa descoperi ceva nou si fascinant. Fii deschis la schimbari si oportunitati neasteptate.

ETALARE RUNE pentru LEU

Runa etalata – Sowulo: aceasta runa se traduce cu “Soare” si indica o evolutie si un rezultat foarte pozitiv. Vitalitatea si puterea iti sunt in crestere acum si lucrurile se aliniaza in favoarea ta. Este un semn foarte norocos cand vine vorba de sanatatea ta si cariera ta. Multe vibratii bune iti sunt trimise pe cale acum ca sa le folosesti in avantajul tau.

ETALARE RUNE pentru FECIOARA

Runa etalata – URUZ (cu fata in jos). Runa sugereaza ca este mai bine sa te intorci din fuga si sa iti infrunti fricile, folosind puterea din tine, decat sa pierzi o oportunitate ce ti se ofera. Tu trebuie sa inveti din slabiciunile tale si sa te concentrezi pe a incerca sa inveti cum sa iti cresti abilitatile in acele zone. Daca lucrurile par a fi la pamant, tine minte ca de la pamant exista o unica directie : in sus. Focuseaza-te pe realitate si opreste-te din a te teme ce se poate intampla si traieste-ti viata.

ETALARE RUNE pentru BALANTA

Runa etalata – ALGIZ : Oportunitatile si noile provocari sunt caracteristice acestei rune. Cu ele, totusi, pot aparea si influente nedorite si astfel devine necesar sa te protejezi. Acum si aici, cea mai buna si potrivita actiune pe care o ai de facut este sa iti asiguri protectia maxima. Daca experimentezi vreo forma de durere, nu o nega si nu incerca sa te ascunzi de ce se intampla. Observ-o si invata din ea, simte-o si da-i drumul : cu cat iti permiti mai mult sa o simti, cu atat mai repede vei fi in stare sa o eliberezi. Runa Algiz iti reaminteste ca vei creste si a fi constient de aceasta certitudine poate sa iti fie cea mai buna protectie in momente de indoiala.

ETALARE RUNE pentru SCORPION

Runa etalata – Berkana : Runa te anunta ca este nevoie de atentia ta, fii atent la tine si la tot ce te inconjoara. O crestere buna este imposiila daca nu este corelata cu situatia si cu imprejurimile. In natura exista fenomenul de inghet iar copaci si plante mor din acest motiv. Fii asadar atent si rezonabil si incearca sa te imbunatatesti in fiecare situatie. Tot ce faci, fa bine, serios si cu grija, altfel nu mai face deloc.

ETALARE RUNE pentru SAGETATOR

Runa etalata – DAGAZ, inversata. Aceasta runa este simbolul zilei noi ce mijeste din noapte dar si al intuitiei. Ea este constiinta si motivatia de a reusi. Sunt indicatii ca anumite emotii pe care le ai atasate de un subiect te impiedica sa avansezi cu determinare si preferi sa amani actiuile focusate. Pune-ti intrebari ce simti daca ai reusi. Scoate la lumina soarelui adevarul.

