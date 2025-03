Etalare zilnica RUNE mistice miercuri 12 martie 2025. Mesaje din magia supranaturalului

Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru miercuri 12 martie 2025

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

De aceea, inca din primul secol popoarele germanice au folosit runele atat pentru scris cat mai ales pentru virtutile lor metafizice si de natura magica.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Raido : Daca iti analizezi situatia curenta, tu stii ca esti deja pe cale spre ceva ce iti doresti. Daca te gandesti la viitor, inca este o cale lunga in fata ta. Dar da, este posibil sa implinesti ce iti doresti si vei construi unele relatii benefice sau participa la proiecte de ajutor. Runa iti transmite sa nu stai intr-un singur loc ci sa te misti mereu spre scopul specificat. Tine minte ca drumul in fata este deschis, paseste pe el cu curaj !

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – TEIWAZ (cu fata in jos). Da-ti permisiunea sa fii fericit si sa depasesti provocarile. Trebuie sa te decizi exact ce vrei cu adevarat de la aceasta parte a calatoriei vietii tale. Nu ceda usor. Noaptea intotdeauna pare mai intunecata fix inainte de rasarit.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Wunjo : Wunjo este runa bucuriei. Anunta realizari in urma ambitiei, intelegere, buna sanatate, parteneriate infloritoare, succes in dragoste. Ochii iti sunt deschisi spre adevar. Ai parte de noi inceputuri prospere binecuvantate cu bucuria ta. Runa Wunjo este conectata cu o recompensa, cu un sentiment de satisfactie si bunatate, cu castiguri pasnice si cu realizari frumoase. Totul merge bine pentru ca esti in armonie absoluta cu viata insasi. Runa mai semnifica si colaborari apropiate si compania unor oameni in stare de bucurie, pentru ca bucuria nu este o emotie solitara. Cand lucrurile in viata o iau in jos si apare Wunjo, bucuria sa atinge fiecare parte a existentei tale.

ETALARE RUNE pentru RAC

Runa etalata – FEHU: Runa germanica Fehu semnifica posesiunile, procesul de hranire si abundenta sub toate formele sale. Aceasta runa vine cu un mesaj optimist ca abundenta vietii se revarsa in forme nebanuite asupra ta. Poti fi binecuvantat cu prosperitate fizica dar si spirituala. Conditia de baza ce ti se transmite este sa nu uiti sa imparti din ceea ce ai ca sa iti sporeasca si infloreasca.

ETALARE RUNE pentru LEU

Runa etalata – EHWAZ: Runa Ehwaz este runa calului cu 8 picioare cu care zeul Odin a fost in batalii. Caii sunt un simbol pentru multe lucruri. Mai intai, caii pot simboliza vehicule precum masinile, motocicletele, avioanele sau vapoarele. In al doilea rand, caii simbolizeaza un statut bun, nu neaparat bogatie. In al treilea rand, caii simbolizeaza miscarea inainte spre un obiectiv. Astfel, runa iti simbolizeaza o calatorie sau o misiunea sa atingi un anumit obiectiv sau sa imbunatatesti o situatie de viata. La un nivel mai profund, runa evoca relatia unica dintre cal si calaret ca echipa inseparabila. Pentru ochiul modern, poate fi relatia dintre un maestru si un subaltern, ori om si natura, ca o uniune totala.

ETALARE RUNE pentru FECIOARA

Runa etalata – Gebo : Un cadou reprezinta alegerea ta de a-l accepta sau de a-l respinge. Totul are un pret, deci daca accepti trebuie sa fii pregatit sa dai si tu ceva in schimb. Cadourile spirituale sunt fara pret. Gaseste balanta dintre a primi si a da si invata sa primesti si sa dai responsabil, insemnand sa decizi cand si cui dai ; nu este foarte inteligent sa dai tuturor.

ETALARE RUNE pentru BALANTA

Runa etalata – Isa: Runa Isa te sfătuiește să te oprești și să îți reevaluezi planurile. Este posibil să fie necesar să faci ajustări sau să te regândești înainte de a merge mai departe.

ETALARE RUNE pentru SCORPION

Runa etalata – KENAZ: Viata ta se poate schimba si foarte curand, ceva ce era inainte “incuiat” acum va deveni disponibil. Elibereaza-ti talentele si lasa-le sa se miste spre o cauza sau spre o relatie. Altfel, calitatile tale nu isi vor gasi drum spre exterior sau vor deveni opusul.

ETALARE RUNE pentru SAGETATOR

Runa etalata – OTHILA : Aceasta este runa castigurilor benefice. Ea indica aparitia unui moment in care pregatirile concrete, palpabile vor duce la rezultate palpabile. Este o oportunitate excelenta sa inveti, sa devii mai bun, sa te extinzi. Noile achizitii sunt favorizate. Deasemenea, aceasta runa iti introduce o vreme de binecuvantari in care actiunile intreprinse vor fi de succes si vor aduce oportunitati noi si mai bune pentru dezvoltare. Este un moment in care, daca ele vor fi recunoscute, te vor recompensa cu beneficii importante pentru dezvoltarea ta.

ETALARE RUNE pentru CAPRICORN

Runa etalata – Perth: Misterul si norocul sunt teme centrale astazi. Perth te indeamna sa te increzi in noroc si sa iti asumi riscuri calculate. Surprize placute si oportunitati neasteptate pot aparea, asa ca fii pregatit sa le imbratisezi cu entuziasm.

