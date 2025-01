Berbec

Runa etalata – EIWHAZ (cu fata in sus). Runa iti arata ca acum este timpul pentru tine insuti. Lasa-i pe altii din jurul tau sa ia loc pe bancheta din spate si da-ti voie oportunitatea de a prelua controlul drumului pe care mergi mai departe. Fa-ti timp sa te ingrijesti de tine si ocupa-te de orice problema de sanatate acum in loc sa o amani. Sinele tau interior are nevoie de sansa de a fi hranit si reincarcat.

Taur

Runa etalata – Ehwaz : O situatie curenta iti poate aduce ceva nou in viata. Poti iesi la intalnire cu oameni noi, poti dezvolta o abordare fundamental diferita a vietii si relatiilor, poti sa schimbi o locatie, poti merge undeva nou. Fiecare situatie promite o schimbare gradata spre mai bine ; se dezvolta idei noi, se imbunatatesc relatiile cu oamenii. Fii pregatit pentru schimbare pentru ca este favorabila.

Gemeni

Runa etalata – INGUZ. Runa este conectata cu energia lui Inga, divinul feminin si este simbolul genitalelor feminine, a tot ce inseamna fertilitate si creativitate. Creatia este feminina si este o stare de a fi. Tot ce facem inseamna creatie si viata : muncim, cantam, speram, plangem, gandim, radem, mergem, ne odihnim, suntem. Runa iti vesteste frumoase realizari pentru tot ce creezi. Este posibila si crearea unei noi vieti. Lasa-te aprins de focul creatiei.

Rac

Runa etalata – Jera: Primesti sfatul de a munci ceva mai mult ca sa te indrepti spre implinirea unui scop. Lasa cunoasterea faptului ca te apropii de final sa iti dea puterea de a continua. Ai facut treaba buna pana aici, dar mai este putin de muncit pana la recompensa. Este vorba de o situatie care trebuie sa ajunga la final si este in puterea ta.

Leu

Runa etalata – LAGUZ (cu fata in sus). Laguz indica faptul ca ar putea fi nevoie sa astepti un timp scurt inainte ca lucrurile sa se miste in directia in care vrei sa se miste, exact ca un marinar care trebuie sa astepte o maree ca sa se avante in larg. Poate fi frustrant dar foloseste-ti intuitia si fii ghidat de sinele tau interior ce sa faci cat timp astepti. Fa maxim din oportunitatea timpului suplimentar ce ti se da.

Fecioara

Runa etalata – Othila : Aceasta runa te sfatuieste sa faci ce crezi si simti tu ca este cel mai bine pentru tine. Daca pierzi, macar o faci pe mana ta. Si chiar si atunci nu vei sti niciodata ce castigi de fapt prin acea pierdere si de ce pierderea este ceva benefic pentru tine.

Balanța

Runa etalata – TEIWAZ : Teiwaz este runa ce simbolizeaza pe zeul razboiului Norse. Prin sacrificiul sau, marea forta a haosului, lupul Fenrir, a fost invinsa. In aceasta etalare, runa este inversata ceea ce poate insemna ca un sacrificiu pe care l-ai facut poate sa nu duca la un rezultat. Poate semnifica si o victorie fara un rezultat care sa te multumeasca. Runa previne sa nu intri in conflicte sau negocieri, in special in cele ce implica sa oferi sau sa faci o concesie – lupul poate lua mana asa cum s-a intamplat cu Teiwaz. Teiwaz este si zeul legilor, deci retine ca ti se sugereaza sa fii atent la ce faci ca sa eviti problemele de justitie.

Scorpion

Runa etalata – THURISAZ : Thurisaz indica prezenta de noi optiuni ce se deschid inaintea ta. Totusi, esti sfatuit sa te opresti in fata portii inainte de a o traversa, sa te uiti la calea care te-a adus pana aici. Aceasta runa indica exact spre nevoia de a nu actiona inca ci sa examinezi experientele trecute si circumstantele inainte de a continua spre succes. Nu este un moment sa iei decizii ci mai degraba sa iti intaresti abilitatea de a astepta. Revizuieste-ti trecutul recent. Observa-l, binecuvanteaza-l si da drumul la tot ce ai nevoie sa renunti. Apoi traverseaza acel prag spre viitor.

