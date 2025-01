Berbec

Runa etalata – ODIN. Cu runa ODIN, ziua de azi este despre revelatii si iluminare. Deschide-ti mintea si inima pentru a primi intelepciunea universului. Fiecare moment poate aduce o lectie valoroasa. Fii increzator in capacitatea ta de a descoperi adevarul si de a actiona in consecinta.

Taur

Runa etalata – ALGIZ. Ti se solicita sa iti controlezi emotiile. Actiunile corecte sunt principala forma prin care te poti proteja de esec. Daca ai o durere sau o turbulenta emotionala, nu incerca sa te ascunzi de ea pentru ca este doar durerea si turbulenta de dinainte de progres.

Gemeni

Runa etalata – Dagaz : Aceasta runa iti anunta despre o situatie pe care o ai faptul ca te asteapta noroc sau o lunga perioada de prosperitate. Deja o simti sau in curand o vei simti. Sterge orice indoiala iar soarele va rasari pe strada ta. Pe de alta parte, runa poate sa marcheze un moment in care sa faci tranzitia de la noapte la zi, deci circumstantele iti sunt foarte favorabile acum.

Rac

Runa etalata – HAGALAZ (cu fata in sus). Hagalaz sugereaza ca esti pe cale sa intri intr-o oportunitate unde exista un risc. Iti poti pune tot viitorul in mainile altcuiva. Nu este un moment potrivit sa incepi un nou proiect sau afacere decat daca ai tu toate datele posibile in mainile tale. Chiar si in acest caz ar fi bine sa mai amani un pic lucrurile.

Leu

Runa etalata – Isa: În fața dificultăților, Runa Isa te îndeamnă să te retragi și să observi. Poate că nu este momentul pentru acțiuni majore, ci pentru planificare și pregătire interioară.

Fecioara

Runa etalata – Jera: Asteapta-te la un rezultat pozitiv. Insa este devreme sa te culci pe proprii lauri ai victoriei. Esti aproape de succes, dar este nevoie sa treci prin toate fazele ciclului, fara exceptie. Iata care este dezideratul final – sa recoltezi ce ai semanat, dar si aceasta recoltare prespune un efort prin care e nevoie sa treci. Nu te poti relaxa acum, altfel risti sa pierzi totul.

Balanța

Runa etalata – Mannaz: Mannaz iti sugereaza sa te concentrezi pe auto-intelegere si pe dezvoltarea personala. Reflecteaza asupra modului in care interactionezi cu ceilalti si cauta sa iti imbunatatesti relatiile. O introspectie sincera va aduce claritate si armonie in viata ta.

