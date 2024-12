ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – FEHU (cu fata in jos). Pot fi tot felul de frustrari in viata ta, posibil in mai multe domenii. Trebuie sa iei un pas in spate din evenimentele ce se intampla si sa incerci sa le analizezi dintr-un punct de vedere exterior si detasat. Asta ar trebui sa te ajute cu evaluarea situatiei si sa iti dea oportunitatea de a invata din ce se intampla. Vei fi in stare sa vezi directia mai clar in care trebuie sa calatoresti ca sa permiti vietii tale sa se imbogateasca.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – GEBO. Gebo semnifica interactiunea divina dintre doua persoane. Este simbolul mainilor incrucisate din parteneriatele buna, a imbratisarilor si a strangerilor de mana. Energia sa este a intelegerilor, cadourilor, promisiunilor de alianta, companionilor in iubire sau in afaceri dar si in casatorie. Exista multa energie de caritate si implicare cu grija buna atasata acestui simbol. Gebo este conectata cu Odin, Tatal Ceresc si cu Freyja, Mama absoluta. Gebo iti vesteste acum noi relatii ori o nastere ori o casatorie sau un aranjament de afaceri. Bucura-te !

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Mannaz: Este o zi excelenta pentru introspectie si auto-intelegere. Runa Mannaz te incurajeaza sa iti analizezi gandurile si actiunile. Gaseste timp pentru meditatie si reflectie, si vei descoperi aspecte ale personalitatii tale care te vor ajuta sa te dezvolti personal si profesional.

ETALARE RUNE pentru RAC

Runa etalata – Nauthiz: Nauthiz este runa necesitatii. Te anunta ca trebuie sa iti controlezi emotiile si sa nu cedezi poftelor nesabuite. Exista unele riscuri pentru sanatate daca te lasi prada abaterilor la dieta. Scapa de solicitarile mari asupra timpului tau. Asigura-te ca iubirea curge in directia potrivita. Nauthiz reprezinta si o nevoie, o dificultate sau o aversitate. Partea sa buna este ca anunta perseverenta si rezerve de putere interioara. Exista in tine rabdare pentru experientele de invatare care iti vor aduce beneficii oricat de neplacute sunt dificultatile. Runa anunta prudenta in fata actiunilor riscante.

ETALARE RUNE pentru LEU

Runa etalata – Perth: Perth simbolizeaza potentialul ascuns si puterea necunoscutului. Astazi este o zi buna pentru a-ti explora talentele si abilitatile neexploatate. Nu te teme sa incerci lucruri noi si sa iesi din zona ta de confort.

ETALARE RUNE pentru FECIOARA

Runa etalata -Teiwaz:Teiwaz te încurajează să fii strategic și calculat în gestionarea finanțelor. Este o perioadă bună pentru a face investiții pe termen lung, dar evită riscurile inutile. Planificarea atentă și evaluarea riguroasă a oportunităților financiare te vor ajuta să îți stabilizezi situația financiară și să îți atingi obiectivele economice.

ETALARE RUNE pentru BALANTA

Runa etalata – ODIN. Runa ODIN iti ofera puterea de a transforma cunoasterea in actiune. Foloseste-ti inteligenta si intelepciunea pentru a depasi obstacolele. Fii liderul propriei tale vieti si inspira-i pe cei din jurul tau. Succesul este la indemana ta.

ETALARE RUNE pentru SCORPION

Runa etalata – Eihwaz: Runa Eihwaz simbolizeaza maretul Copac al Invierii (tisa). El sta semet pe un camp inzapezit. In jurul sau pare pustiu si, totusi, tisa ramane supla si puternica. Tisa este un copac puternic, rezistent, care ramane verde inclusiv iarna. Boabele lui rosii semnifica viata si refuzul constant de a ceda in fata greutatilor.

ETALARE RUNE pentru SAGETATOR

Runa etalata – DAGAZ : Dagaz anunta o constientizare si o avansare importanta intr-o relatie care te preocupa. Momentul este potrivit si ca atare succesul este ca si asigurat. Este runa increderii radicale chiar daca circumstantele te pot impinge sa sari in gol cu mainile aparent goale. Ea anunta deseori o vreme a prosperitatii si rezultatelor mari. Totusi, ti se reaminteste sa fii atent si sa nu iti dai voie sa fii purtat de val si sa te porti nesabuit. Smerenia si generozitatea sunt de urmat.

ETALARE RUNE pentru CAPRICORN

Runa etalata – EHWAZ: Runa Ehwaz este runa calului cu 8 picioare cu care zeul Odin a fost in batalii. Caii sunt un simbol pentru multe lucruri. Mai intai, caii pot simboliza vehicule precum masinile, motocicletele, avioanele sau vapoarele. In al doilea rand, caii simbolizeaza un statut bun, nu neaparat bogatie. In al treilea rand, caii simbolizeaza miscarea inainte spre un obiectiv. Astfel, runa iti simbolizeaza o calatorie sau o misiunea sa atingi un anumit obiectiv sau sa imbunatatesti o situatie de viata. La un nivel mai profund, runa evoca relatia unica dintre cal si calaret ca echipa inseparabila. Pentru ochiul modern, poate fi relatia dintre un maestru si un subaltern, ori om si natura, ca o uniune totala.

