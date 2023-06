Tzancă Uraganu sfidează statul pe față. Manelistul spune că nu are niciun venit, așa că Agenția Națională de Administrare Fiscală nu îl poate executa silit pentru amenzile uriașe pe care le are. Imaginile de pe rețelele sociale, însă, susțin contrariul. Cântărețul s-a mândrit de curând cu o mașină de lux de 300.000 de euro. Artistul se apără însă și susține că nu are de plătit nimic la ANAF. Recunoaște însă că are amenzi primite pentru concertele susținute în pandemie, dar cazul se judecă în instanță, spune el.