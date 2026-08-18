Dubla măsură marca USR: justiția e bună doar împotriva altora; când este vorba de Dominic Fritz, sunt "presiuni"

Publicat 18 aug. 2026, 10:33 Actualizat 18 aug. 2026, 10:39

USR pare să fi uitat propriile discursuri despre independența justiției. În 2022, Dan Barna critica ferm orice încercare a politicienilor de a influența sistemul judiciar și avertiza că un astfel de mecanism se poate întoarce împotriva celor care îl folosesc. Acum, când cazul îi privește pe oamenii partidului, inclusiv pe liderul Dominic Fritz, regulile par să fie altele. USR exercită presiuni asupra justiției și asupra președintelui Nicușor Dan.

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