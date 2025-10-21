Luni, un judecător i-a ordonat Poliției Șariei din Kano, denumită Hisbah, să oficieze într-un interval de până la 60 de zile căsătoria între doi utilizatori de TikTok pentru faptul de a fi publicat videoclipuri care îi arătau în timp ce se sărutau, o faptă considerată indecentă în societatea musulmană conservatoare din Kano.



"Tribunalul a ordonat Hisbah să îi căsătorească pe bărbatul și femeia în cauză, deoarece ei sunt atât de îndrăgostiți încât își afișează idila pe TikTok\", a declarat Baba-Jibo Ibrahim, purtător de cuvânt pe teme judiciare al autorităților din statul Kano.



"Tribunalul a ordonat ca mariajul să fie celebrat într-un termen de două luni", a adăugat el.



Idris Mai Wushirya și Basira Yar Guda, care suferă de nanism, au distribuit videoclipuri ce îi arată în timp ce se sărutau și se strângeau în brațe.



Viitorul mire, care a avut deja în trecut mai multe probleme cu autoritățile locale din cauza unor videoclipuri considerate "indecente", a fost arestat și plasat în arest preventiv.



Un reprezentant al Hisbah a confirmat că a primit ordinul tribunalului în cursul zilei de luni și că a început deja pregătirile pentru această nuntă.



"Deși tribunalul a declarat că ar trebui să oficiem căsătoria într-un termen de 60 de zile, noi suntem hotărâți să o organizăm cât mai curând posibil", a declarat Abba Sufi, directorul general al Hisbah.

Potrivit declarațiilor sale, "viitorii soți și-au dat consimțământul".



Părinții lui Idris Mai Wushirya au fost convocați luni la sediul Hisbah, unde aceștia și-au dat "consimțământul explicit", în timp ce Hisbah încearcă acum să ia legătura cu membrii familiei Basirei Yar Guda, care "trăiesc în statul Zamfara", la o distanță de peste 300 de kilometri, a precizat Abba Sufi.



Kano este unul dintre cele 12 state nigeriene cu populație majoritar musulmană, unde Șaria coexistă cu dreptul comun, scrie Agerpres.



Poliția Hisbah a fost creată în 2001 pentru a aplica dispozițiile legii islamice Șaria în acest stat.



Kano găzduiește totodată o industrie cinematografică în plin avânt, denumită Kannywood, care produce peste 200 de filme pe lună în limba hausa, vorbită în această regiune și în toată Africa Occidentală.



Biroul Cenzurii înființat de predicatorii musulmani și administrațiile locale pentru a supraveghea industria Kannywood și-a extins în 2022 activitățile și asupra rețelelor de socializare.



Poliția Hisbah arestează și condamnă cu regularitate diverși influenceri ale căror conținuturi publicate pe rețelele de socializare le consideră "imorale".

