Conform experților, pentru o petrecere cu 100 de persoane, bugetul mediu se situează între 25.000 și 40.000 de euro, însă suma finală poate varia considerabil în funcție de locație, meniul ales și serviciile opționale.

Factorii care influențează costul unei nunți

Mai mulți factori determină cât va costa o nuntă, printre care se numără: locația și capacitatea sălii, tipul meniului și băuturile incluse, alegerea fotografului și videografului, formația sau DJ-ul, decorul și aranjamentele florale, precum și serviciile suplimentare, cum ar fi invitațiile personalizate sau transportul invitaților.

Defalcare detaliată a cheltuielilor

Costurile principale ale unei nunți cu 100 de persoane includ:

Meniul și băuturile: 10.000 – 20.000 euro. Aceasta sumă acoperă aperitive, feluri principale – pește, friptură și sarmale –, deserturi și băuturi alcoolice sau răcoritoare pentru toți invitații.

Fotograf și videograf: 1.500 – 3.500 euro. Profesioniștii asigură amintiri de neuitat prin fotografii și filmări de calitate.

Formație sau DJ: 1.000 – 7.000 euro. Alegerea între o formație live și un DJ poate influența semnificativ bugetul final.

Rochia miresei și costumul mirelui: 1.500 – 3.000 euro. Brandul, personalizarea și detaliile pot crește costurile.

Decor și flori: 1.000 – 3.000 euro. Aranjamentele includ decorul sălii, al meselor, florile pentru biserică și eventuale decorațiuni suplimentare.

Invitații și materiale tipărite: 300 – 800 euro. Invitațiile, meniurile și alte materiale personalizate sunt incluse aici.

Transport și alte servicii: 500 – 1.500 euro. Aceasta categorie acoperă mașina mirilor, transportul invitaților sau servicii extra precum candy bar sau photo booth.

Ce trebuie să știe mirii despre costuri

Bugetul unei nunți poate crește rapid dacă cuplurile aleg locații exclusiviste, servicii premium sau artiști renumiți. Experții recomandă planificarea atentă și stabilirea priorităților, pentru a nu depăși limitele financiare stabilite.

Cunoașterea costurilor medii și a serviciilor incluse ajută cuplurile să ia decizii informate. În funcție de preferințe și buget, mirii pot ajusta meniul, formația, decorul sau serviciile suplimentare pentru a organiza o nuntă memorabilă fără cheltuieli neașteptate.

