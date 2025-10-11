Tupeul concubinei lui Nicușor Dan crește pe zi ce trece. După ce s-a filmat alături de președinte în timpul vizitei oficiale în Austria din luna iulie, Mirabela Grădinaru a continuat să-și consolideze poziția de primă-doamnă, chiar dacă nu este căsătorită cu Nicușor Dan și nu are nicio funcție în stat.



Mirabela Grădinaru a atras asupra ei critici dure în urmă cu mai bine de o săptămână, atunci când a deschis Palatul Cotroceni pentru o gală cu vedete, dedicată luptei împotriva cancerului la sân. Pe de o parte, concubina lui Nicușor Dan a fost atacată de români pentru că ar fi pus la dispoziție palatul fără să aibă în realitate acest drept.



De cealaltă parte, Mirabela Grădinaru a fost criticată dur pe internet pentru că ar fi susținut doar de formă lupta împotriva cancerului. În același timp, spun oamenii, guvernul Bolojan a tăiat bani de la persoanele care suferă de această boală. „Cât de josnică să fii să pretinzi ca îți pasă?”, a scris o femeie la adresa concubinei lui Nicușor Dan.



După ce s-a afișat la gala dedicată cancerului, Mirabela Grădinaru a trecut la altfel de evenimente: cele mondene. Concubina lui Nicușor Dan s-a întâlnit cu creatori de modă și a vorbit cu ei despre rochii și haine de lux. De altfel, nici ea nu s-a lăsat mai prejos: partenera președintelui a purtat haine cumpărate de la o casă de modă, la care românii îngenuncheați de scumpiri nici nu pot visa. Numai bluza Mirabelei Grădinaru a costat peste 1.000 de lei.