Tupeul concubinei lui Nicușor Dan crește pe zi ce trece. După ce s-a filmat alături de președinte în timpul vizitei oficiale în Austria din luna iulie, Mirabela Grădinaru a continuat să-și consolideze poziția de primă-doamnă, chiar dacă nu este căsătorită cu Nicușor Dan și nu are nicio funcție în stat.
Mirabela Grădinaru a atras asupra ei critici dure în urmă cu mai bine de o săptămână, atunci când a deschis Palatul Cotroceni pentru o gală cu vedete, dedicată luptei împotriva cancerului la sân. Pe de o parte, concubina lui Nicușor Dan a fost atacată de români pentru că ar fi pus la dispoziție palatul fără să aibă în realitate acest drept.
De cealaltă parte, Mirabela Grădinaru a fost criticată dur pe internet pentru că ar fi susținut doar de formă lupta împotriva cancerului. În același timp, spun oamenii, guvernul Bolojan a tăiat bani de la persoanele care suferă de această boală. „Cât de josnică să fii să pretinzi ca îți pasă?”, a scris o femeie la adresa concubinei lui Nicușor Dan.
După ce s-a afișat la gala dedicată cancerului, Mirabela Grădinaru a trecut la altfel de evenimente: cele mondene. Concubina lui Nicușor Dan s-a întâlnit cu creatori de modă și a vorbit cu ei despre rochii și haine de lux. De altfel, nici ea nu s-a lăsat mai prejos: partenera președintelui a purtat haine cumpărate de la o casă de modă, la care românii îngenuncheați de scumpiri nici nu pot visa. Numai bluza Mirabelei Grădinaru a costat peste 1.000 de lei.
Controverse uriașe după ultimele apariții ale Mirabela Grădinaru. Concubina lui Nicușor Dan se ține cu dinții de titlul de „primă doamnă"
Controverse uriașe după ultimele apariții ale concubinei lui Nicușor Dan. Potrivit Realitatea PLUS, Mirabela Grădinaru se ține cu dinții de titlul de „primă doamnă”, chiar dacă nu este căsătorită cu șeful statului. Prima dată, concubina lui Nicușor Dan s-a afișat cu copiii la vizita oficială a președintelui din vară, în Austria. Chiar dacă nu are nicio calitate în statul român, se pare că Mirabela Grădinaru a căpătat de atunci și mai multă încredere în sine, pentru că a pus la dispoziție Palatul Cotroceni pentru o gală, iar după aceea a participat la un eveniment monden.
