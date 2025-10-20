Fișierele conțineau detalii despre opt baze ale Royal Air Force (RAF, aviația militară britanică) și ale Royal Navy (marina regală), precum și numele și adresele de e-mail ale personalului Ministerului britanic al Apărării, a relatat ziarul The Mail On Sunday.



Infractorii cibernetici au accesat acest lot de fișiere prin piratarea Dodd Group, o firmă de subcontractare specializată în mentenanță și construcții, a indicat publicația citată.



"Adoptăm o abordare fermă și proactivă față de amenințările cibernetice care ar putea pune în pericol interesele naționale", a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului britanic al Apărării, citat de Agerpres.

Adolescenți olandezi reținuți pentru spionaj în favoarea rușilor. Foloseau un dispozitiv „wi-fi sniffer”

"Investigăm intens alegațiile potrivit cărora informații referitoare la Ministerul Apărării au fost publicate pe dark web", a afirmat el, adăugând că "pentru protejarea unor informații operaționale nu vom face comentarii mai detaliate în acest caz".



Documentele vizate de scurgere conțineau informații sensibile despre o serie de baze RAF și Royal Navy, inclusiv RAF Lakenheath, din Suffolk, unde staționează avioane F-35 ale Forțelor aeriene ale SUA.



Presupusul atac cibernetic, care a dus la sustragerea unei cantități substanțiale de informații confidențiale, intervine după o serie de cazuri de răsunet privind încălcarea securității datelor la Ministerul britanic al Apărării, notează dpa.



Anul trecut, un atac cibernetic de amploare a permis accesul la sistemul de salarizare al Ministerului Apărării, care conținea date personale ale militarilor și veteranilor, inclusiv nume, coordonate bancare și anumite adrese. Până la 272.000 de membri ai personalului ar fi fost afectați, conform media britanice.

Raportul prezentat de Nicușor Dan liderilor UE cu privire la atacurile hibride asupra României. Ce scrie despre Călin Georgescu