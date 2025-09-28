Wi-Fi sniffer: Dispozitivul folosit pentru monitorizare

Unul dintre cei doi tineri a trecut pe lângă sediile Europol, Eurojust și ambasada Canadei la Haga purtând un „wi-fi sniffer”, un dispozitiv care detectează și poate intercepta semnalele rețelelor wireless. Europol a confirmat incidentul, subliniind că nu există indicii că sistemele agenției au fost compromise. „Suntem în strânsă legătură cu autoritățile olandeze în legătură cu acest caz. Europol dispune de o infrastructură de securitate robustă și nu există indicii că sistemele noastre au fost compromise. Luăm foarte în serios securitatea operațiunilor și a personalului nostru și continuăm să colaborăm strâns cu partenerii noștri pentru a aborda orice riscuri potențiale." - Purtătorul de cuvânt al Europol.

Arestul și reacția părinților

Cei doi adolescenți au fost arestați ca urmare a unei informații primite de la Serviciul General de Informații și Securitate (AIVD). Publicația De Telegraaf a relatat că unul dintre băieți a fost ridicat de poliție în timp ce își termina temele acasă, părinții fiind complet surprinși de acuzațiile care îl vizau. „Ne creștem copiii pentru a-i pregăti pentru pericolele vieții: fumatul, vapingul, alcoolul și drogurile. Dar nu pentru ceva de genul acesta. Cine ar considera vreodată că acest lucru reprezintă un risc?", a declarat tatăl unuia dintre cei doi tineri.

Arest preventiv și investigații în desfășurare

Datorită gravității acuzațiilor, cei doi adolescenți vor rămâne în arest preventiv cel puțin două săptămâni, în timp ce ancheta continuă. Cazul evidențiază o escaladare a recrutării de tineri pentru activități de spionaj în Europa, similar cu situații raportate în Germania, unde adolescenții erau plătiți pentru acte de vandalism sau sabotaj asupra infrastructurii critice.

Ce sunt snifferele WiFi și cum funcționează

Dispozitivele WiFi sniffer pot identifica rețelele wireless ascultând semnalele radio și interceptând traficul. Ele sunt utilizate frecvent în etapa de recunoaștere a unui atac cibernetic. Hackerii ruși au demonstrat deja capacitatea de a exploata rețelele WiFi de la distanță. Un raport Volexity din 2024 menționa că grupul APT28 a folosit „atacul celui mai apropiat vecin” pentru a spiona o firmă americană prin rețeaua WiFi a acesteia, accesând infrastructura printr-o organizație din apropiere aflată în raza de acțiune a semnalului wireless.

Spionajul modern și vulnerabilitatea adolescenților

Cazul din Olanda arată modul în care adolescenții pot fi implicați în operațiuni de spionaj sofisticate, adesea fără să înțeleagă pe deplin consecințele. Recrutarea pe platforme de mesagerie criptată și utilizarea tehnologiilor precum WiFi sniffere ridică probleme de securitate națională și implică autoritățile în investigații complexe.

