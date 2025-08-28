"Aparent, toate autoritățile tac și evită să vorbească despre un atac al unui actor statal așa cum o făceau anul trecut. Un atac de acest tip a fost posibil pentru că șefa echipei care trebuia să asigure siguranța datelor a fost numită politic, fără studii, fără experiență.

Guvernul tace doct deși un atac de acest tip ar putea să fie semnalul că același actor statal pregătește să bage România în black-out. Mai grav este că tăcerea poate ascunde și alte pierderi majore de date pe care autoritățile le-au ascuns în ultima perioadă", a explicat Belu intr-o postare pe Faceboook.

DE CE COLECTEAZĂ ANRE DATE PERSONALE, CU REGIM GDPR